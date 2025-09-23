影／遭質疑亮票 北檢今傳喚趙少康到案說明
中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，大安分局事後依違反「公職人員選舉罷免法」將趙少康函送北檢偵辦，檢察官今天上午以被告身分傳喚到案說明。趙少康受訪時強調，自己只是想表達有來投票，並非刻意亮票，卻因此被司法單位大動作偵辦，直言「勞師動眾，浪費司法資源」。
事件發生於7月26日投票當日早上，趙少康前往大安國中投開票所，完成圈票後離開圈票區，隨即將選票打開展示給現場媒體拍攝，之後一路拿著選票走到票匭前，才將選票對折投入，當場選務人員立即通知警方處理，警方在通知趙少康到案說明後，依規定將案卷送交台北地檢署。檢方今天正式以被告身分傳喚他到庭接受偵訊。依「公職人員選舉罷免法」第88條第2項規定，投票人圈票後不得將內容展示他人，違者可依第105條處2年以下有期徒刑、拘役，或科20萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言