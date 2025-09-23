影／遭質疑亮票 北檢今傳喚趙少康到案說明

快訊

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導

中廣前董事長趙少康在7月26日罷免投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，大安分局事後依違反「公職人員選舉罷免法」將趙少康函送北檢偵辦，檢察官今天上午以被告身分傳喚到案說明。趙少康受訪時強調，自己只是想表達有來投票，並非刻意亮票，卻因此被司法單位大動作偵辦，直言「勞師動眾，浪費司法資源」。

事件發生於7月26日投票當日早上，趙少康前往大安國中投開票所，完成圈票後離開圈票區，隨即將選票打開展示給現場媒體拍攝，之後一路拿著選票走到票匭前，才將選票對折投入，當場選務人員立即通知警方處理，警方在通知趙少康到案說明後，依規定將案卷送交台北地檢署。檢方今天正式以被告身分傳喚他到庭接受偵訊。依「公職人員選舉罷免法」第88條第2項規定，投票人圈票後不得將內容展示他人，違者可依第105條處2年以下有期徒刑、拘役，或科20萬元以下罰金。

中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，檢察官今天上午以被告身分傳喚他到案說明。記者季相儒／攝影
中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，檢察官今天上午以被告身分傳喚他到案說明。記者季相儒／攝影

趙少康 投票 罷免

