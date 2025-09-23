快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

趙少康726罷免亮票 北檢傳喚出庭稱「晃一晃沒故意亮票」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，引發爭議，日前遭依違反選罷法函送法辦。台北地檢署今傳喚被告趙少康出庭，趙少康直指此動作是「表示有投票」，並沒有故意亮票，「檢察官等一下問我，我也會這樣講」。

趙少康今上午10時許抵達北檢，對於媒體記者問檢察官傳你是為亮票的事情嗎？趙少康說，「沒有亮，哪有亮，展示票，沒有亮」。

記者追問展示正面還是背面？趙少康表示，「我怎麼知道？那麼小一張票，你們記者在那麼遠的地方我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面，有正面有背面呀。誰知道你們有的拿長鏡頭，有的定格拍的，我們怎麼會知道，只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票，檢察官等一下問我我也會這樣講。」

最後，趙少康表示，大安分局已傳訊他，已經講過了，「我覺得這事情，勞師動眾，浪費司法資源」。

726投票日違規為序案件中，趙少康在台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會認為趙涉違反選罷法規定。

趙少康事後解釋，一時失誤，不小心把選票背面當正面展示，露出正面，這是錯誤示範。8月23日「核三延役」公投投票日，趙少康不諱言談726亮票爭議，他說，上次投完票心情輕鬆，並沒有注意到正面、背面，他出圈票處後也離門滿遠的，沒想到被拍到，今天會加倍謹慎。

北市警局大安分局日前通知趙少康說明，依公職人員選舉罷免法函送北檢偵辦。檢察官今上午傳喚趙少康到案。公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

趙少康今因亮票案經檢察官傳喚出庭，他表示「只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票」。記者季相儒／攝影
趙少康今因亮票案經檢察官傳喚出庭，他表示「只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票」。記者季相儒／攝影
中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對折投入。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對折投入。圖／聯合報系資料照片

趙少康 投票

延伸閱讀

國民黨主席選舉開跑 炮火掃到趙少康！她抱不平：家和萬事興

開戰張亞中 趙少康：還沒選就搞分裂 就是國民黨的罪人

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

獨／不謀任何職位不參選總統！郝龍斌決定參選國民黨主席明領表

相關新聞

趙少康726罷免亮票 北檢傳喚出庭稱「晃一晃沒故意亮票」

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，引發爭議，日前遭依違反選罷法函送法辦。台北地...

狠女將10隻倉鼠沖馬桶溺死 20天內速宣判...結果出爐

泰國籍女子Promin曾和台灣男友鬧分手警方獲報到場，查出她逾期居留交移民署收容，不久前網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖...

影／遭質疑亮票 北檢今傳喚趙少康到案說明

中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，大安分局事後依違反「公職人員選舉罷...

謊稱「變性生理女」誘騙偷拍男網友私密影像兜售 檢求刑逾70年

男子王聖忠在「UT聊天室」以暱稱「找三角男」、「找肉壯男」等暱稱，對眾多男網友謊稱自己是動過變性手術的生理女，並提出約炮...

應徵未果撞「館長」台中館...二度殺人未遂重判 今更一審輕判1年半

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸好未釀人員傷...

台南6旬男起歪念 學蜘蛛盜爬2樓陽台...摸走女鄰居內衣褲襪

67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜從自家陽台採光罩，走到江女2樓陽台採光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。