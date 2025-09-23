趙少康726罷免亮票 北檢傳喚出庭稱「晃一晃沒故意亮票」
中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，引發爭議，日前遭依違反選罷法函送法辦。台北地檢署今傳喚被告趙少康出庭，趙少康直指此動作是「表示有投票」，並沒有故意亮票，「檢察官等一下問我，我也會這樣講」。
趙少康今上午10時許抵達北檢，對於媒體記者問檢察官傳你是為亮票的事情嗎？趙少康說，「沒有亮，哪有亮，展示票，沒有亮」。
記者追問展示正面還是背面？趙少康表示，「我怎麼知道？那麼小一張票，你們記者在那麼遠的地方我這樣晃一晃，怎麼知道正面還是背面，有正面有背面呀。誰知道你們有的拿長鏡頭，有的定格拍的，我們怎麼會知道，只是表示有投票而已，並沒有故意要亮票，檢察官等一下問我我也會這樣講。」
最後，趙少康表示，大安分局已傳訊他，已經講過了，「我覺得這事情，勞師動眾，浪費司法資源」。
726投票日違規為序案件中，趙少康在台北市大安國中投票，離開圈票區後直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到投進票匭後，才對折投入。北市選委會認為趙涉違反選罷法規定。
趙少康事後解釋，一時失誤，不小心把選票背面當正面展示，露出正面，這是錯誤示範。8月23日「核三延役」公投投票日，趙少康不諱言談726亮票爭議，他說，上次投完票心情輕鬆，並沒有注意到正面、背面，他出圈票處後也離門滿遠的，沒想到被拍到，今天會加倍謹慎。
北市警局大安分局日前通知趙少康說明，依公職人員選舉罷免法函送北檢偵辦。檢察官今上午傳喚趙少康到案。公職人員選舉罷免法第88條第2項規定，「投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人」，違者依同法第105條規定，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。
