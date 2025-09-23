謊稱「變性生理女」誘騙偷拍男網友私密影像兜售 檢求刑逾70年

男子王聖忠在「UT聊天室」以暱稱「找三角男」、「找肉壯男」等暱稱，對眾多男網友謊稱自己是動過變性手術的生理女，並提出約炮、視訊通話，過程中偷拍男網友的私密影像，並在社群上公開陳列兜售，另又以性交易、偷拍影像等詐騙網友至少24萬餘元。台北地檢署今偵結，全案查出20多名受害者，依意圖營利無故竊錄他人性影像等罪嫌起訴，累計具體求刑78年6月。

檢方調查，40歲王聖忠在「UT聊天室」暱稱「找三角男」、「找肉壯男」和男網友聊天，在用女性頭像暱稱「小沒」的Line、Skype向男網友佯稱自己是動過變性手術的「生理女」約炮、視訊通話，且用網路上不祥的女性裸露照片取信男網友。

起訴指出，王聖忠2019年9月至2023年11月間透過視訊，用筆電螢幕錄影功能，非法偷拍裸露隱私部位、自慰行為等猥褻影像，並將影像存在Google、iCloud雲端空間，並在Twitter(X)帳號公開陳列偷拍及取得的性影像，製成簡短版目錄兜售、供買家選購觀賞，目前已追查出24名被害男網友身分。

檢方追查，王聖忠涉以2千至1萬元約炮，5人受騙匯款至王的銀行帳戶，王聖忠便用各種藉口推託、避不見面，共詐騙得手2萬5千餘元。王聖忠又涉恐嚇7人不配合性交易就公開性影像、猥褻影像，要求匯款1萬至5萬元不等金額，以此取得22萬元。

檢方審酌，王男有犯罪前科，5年內再犯，假冒女性誘騙諸多被害人，或被害人透過視訊自揭私密性部位或為猥褻行為後加以竊錄，在用偷拍私密影像脅迫告訴人、被害人購回，縱使願意出資購回，仍將私密影像公開銷售，惡性至為重大，因而具體量刑。