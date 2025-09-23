快訊

謊稱「變性生理女」誘騙偷拍男網友私密影像兜售 檢求刑逾70年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子王聖忠在「UT聊天室」以暱稱「找三角男」、「找肉壯男」等暱稱，對眾多男網友謊稱自己是動過變性手術的生理女，並提出約炮、視訊通話，過程中偷拍男網友的私密影像，並在社群上公開陳列兜售，另又以性交易、偷拍影像等詐騙網友至少24萬餘元。台北地檢署今偵結，全案查出20多名受害者，依意圖營利無故竊錄他人性影像等罪嫌起訴，累計具體求刑78年6月。

檢方調查，40歲王聖忠在「UT聊天室」暱稱「找三角男」、「找肉壯男」和男網友聊天，在用女性頭像暱稱「小沒」的Line、Skype向男網友佯稱自己是動過變性手術的「生理女」約炮、視訊通話，且用網路上不祥的女性裸露照片取信男網友。

起訴指出，王聖忠2019年9月至2023年11月間透過視訊，用筆電螢幕錄影功能，非法偷拍裸露隱私部位、自慰行為等猥褻影像，並將影像存在Google、iCloud雲端空間，並在Twitter(X)帳號公開陳列偷拍及取得的性影像，製成簡短版目錄兜售、供買家選購觀賞，目前已追查出24名被害男網友身分。

檢方追查，王聖忠涉以2千至1萬元約炮，5人受騙匯款至王的銀行帳戶，王聖忠便用各種藉口推託、避不見面，共詐騙得手2萬5千餘元。王聖忠又涉恐嚇7人不配合性交易就公開性影像、猥褻影像，要求匯款1萬至5萬元不等金額，以此取得22萬元。

檢方審酌，王男有犯罪前科，5年內再犯，假冒女性誘騙諸多被害人，或被害人透過視訊自揭私密性部位或為猥褻行為後加以竊錄，在用偷拍私密影像脅迫告訴人、被害人購回，縱使願意出資購回，仍將私密影像公開銷售，惡性至為重大，因而具體量刑。

檢方查出24人的私密影像遭散布、播送，王男涉販賣非法竊錄他人非公開身體隱私部位等罪，各量處有期徒刑3年；詐騙5人性交易款項，各量處有期徒刑6月，恐嚇取財量處有期徒刑2年、恐嚇取財未遂量處1年、恐嚇危害安全量處6月。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
偷拍 恐嚇

相關新聞

趙少康726罷免亮票 北檢傳喚出庭稱「晃一晃沒故意亮票」

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，引發爭議，日前遭依違反選罷法函送法辦。台北地...

狠女將10隻倉鼠沖馬桶溺死 20天內速宣判...結果出爐

泰國籍女子Promin曾和台灣男友鬧分手警方獲報到場，查出她逾期居留交移民署收容，不久前網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖...

高雄大樹光電場7人遭起訴 違規開發逾2萬平方公尺

高雄市大樹區和山光電場違法開發案經橋頭地檢署偵辦，違規開發面積超過2萬5千平方公尺，全案已於17日偵查終結，包含光電場負...

影／遭質疑亮票 北檢今傳喚趙少康到案說明

中廣前董事長趙少康在7月26日罷免案投票時，疑似將選票攤開給媒體拍攝，被質疑「亮票」，大安分局事後依違反「公職人員選舉罷...

謊稱「變性生理女」誘騙偷拍男網友私密影像兜售 檢求刑逾70年

應徵未果撞「館長」台中館...二度殺人未遂重判 今更一審輕判1年半

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸好未釀人員傷...

