應徵未果撞「館長」台中館...二度殺人未遂重判 今更一審輕判1年半

台中市林姓男子在去年5月間，前往北屯區「館長」陳之漢經營的健身房應徵未果，同年6月間駕駛貨車撞入健身房內，幸好未釀人員傷亡，一、二審都認定林有殺人不確定故意，判刑5年8月，最高法院發回認為林男是否有殺人不確定故意，仍有審酌空間發回，更一審今改認定此案非殺人未遂，而以強制、毀損罪論處，分判4月（可易科）、1年2月徒刑。

更一審今由台中高分院審結，因最高法院認前審認定此案有殺人不確定故意，仍有審酌空間而發回，今由合議庭撤銷改判，改分別認定此案分涉強制、毀損罪，改判4月、1年2月徒刑，其中4月徒刑可易科罰金，仍可上訴。

檢警調查，林姓男子（30歲）去年5月到館長位於北屯區的成吉思汗健身俱樂部應徵未果，又再以臉書私訊傳給館長仍未獲回應，同年6月12日駕駛許姓友人（34歲）租賃的貨車，衝撞成吉思汗台中館，造成大門破裂，但幸未造成人員傷亡。

警方到場時，林還在與館方人員大小聲爭執，林被依殺人未遂罪送辦，法院裁定羈押。

台中地院審理時，林男僅坦承毀損、強制，但矢口否認殺人未遂，辯稱他有注意稍微看一下有沒有人才撞下去，他當時想說只會撞到門、不會撞到人，自己沒有殺人、想要撞誰的意思。

一審勘驗現場監視器，發現健身房大門前有台階陡坡，林需加速才能衝入，且他撞入館內時大門往前飛出撞上紅龍柱、桌子，當時有十多名會員在閘門後，萬一有人靠近大門，極有可能遭波及釀死亡結果，加上當時又是健身房尖峰時段，顯有殺人不確定故意。

一審審酌，林男不思理性處理自身謀職不順、妥適調整生活不如預期的失望、不甘情緒，僅因對現狀不滿就用開車衝撞健身房及列首段發洩情緒，考量一切情狀後依殺人未遂罪判他5年8月。