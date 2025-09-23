狠女將10隻倉鼠沖馬桶溺死 20天內速宣判...結果出爐

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

泰國籍女子Promin曾和台灣男友鬧分手警方獲報到場，查出她逾期居留交移民署收容，不久前網路又流出她將10隻活生生倉鼠沖入馬桶驚悚影片；台中地檢署得知後火速在8天後起訴她，台中地院審理10天，也快速依違反動物保護法等罪判她拘役60日，得易科罰金，併科罰金20萬元，可上訴。

網路日前傳出女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片引起公憤，當時女子已被移民署收容，台中警方借詢時，她辯稱男友說要將老鼠拿去餵蛇，自己一氣之下才全部沖進馬桶。

台中地檢9月1日獲報指派檢察官偵辦，查出泰國籍女子Promin（27歲）逾期居留，和台灣男友同居北區，她今年8月27日下午5點多在住處將自己飼養的10隻倉鼠，分批丟入馬桶沖走，造成10隻鼠均被沖入排水管線經汙水處理，過程因撞擊、緊迫或溺水死亡。

檢方指出，女子還在社群網站Instagram上，發布攝錄將倉鼠沖入馬桶的4則限時動態，供不特定人得以觀賞、聽聞，有民眾看到向台中市動物保護防疫處檢舉，經警方查獲。

檢方訊時，女子坦承不諱，並有相關證據可佐，偵結依違反動物保護法起訴她，並請法院審酌，倉鼠承受的心理恐懼及身體痛苦導致死亡，非一般情境下的人所能想像，女子犯後雖坦承，但就動機說法避重就輕，並無真心悔改之意，其惡性非輕，建請從重量刑。

台中地院審酌，女子將飼養的10隻倉鼠丟入馬桶沖入排水管，傷害倉鼠致其等死亡，無視使倉鼠害怕、恐懼及痛苦，又將該虐待動物影像上傳至社群網站供人觀覽，影響社會善良風氣。

中院考量她犯後坦承等一切情狀，依動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪、散布虐待、傷害動物影像罪，各判她拘役50日、20日，應執行60日，得易科罰金。

網路流傳泰國籍女子將10隻倉鼠沖進馬桶影片，法院依違反動保法判她拘役60日，仍可上訴。圖／摘自Threads

馬桶 虐待動物 倉鼠

