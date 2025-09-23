台南6旬男起歪念 學蜘蛛盜爬2樓陽台...摸走女鄰居內衣褲襪
67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜從自家陽台採光罩，走到江女2樓陽台採光罩，再爬進陽台將江女衣物全數拿走；李爬回自家時，被江女目擊報警。台南地院依他犯後達成調解，態度良好，判刑3月、宣告緩刑2年。
判決書引用台南地檢署起訴書指出，李姓男子今年3月3日上午7時許，在台南市東區住家內，看著2樓江姓女鄰居在陽台曬3件內衣、1件上衣及1件褲襪，竟從自己家裡陽台的採光罩，以步行方式走到江女2樓陽台採光罩，再爬到陽台內，將內衣、上衣、褲襪均摸走。
李再從採光罩要走回家時，當場被江女目擊，以為有蜘蛛盜出沒，報警抓人；李被警方逮捕後，起出贓物，承認犯行。李事後與江女達成調解，江女撤回告訴，台南地院認為，李已見悔意，應可認本案犯罪情節相對較輕，有情輕法重、堪予憫恕之處。
法院審酌，李姓男子成年人，不思以正當手段獲取財物，為一已私慾，欠缺尊重他人財產權觀念，應予非難；兼衡其犯後態度良好，竊得物品價值非鉅，已發還被害人，與被害人達成調解，依刑法第59條之規定酌減其刑，依侵入住宅竊盜罪判刑3月，宣告緩刑2年。
