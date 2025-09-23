快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

台南6旬男起歪念 學蜘蛛盜爬2樓陽台...摸走女鄰居內衣褲襪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜從自家陽台採光罩，走到江女2樓陽台採光罩，再爬進陽台將江女衣物全數拿走；李爬回自家時，被江女目擊報警。台南地院依他犯後達成調解，態度良好，判刑3月、宣告緩刑2年。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，李姓男子今年3月3日上午7時許，在台南市東區住家內，看著2樓江姓女鄰居在陽台曬3件內衣、1件上衣及1件褲襪，竟從自己家裡陽台的採光罩，以步行方式走到江女2樓陽台採光罩，再爬到陽台內，將內衣、上衣、褲襪均摸走。

李再從採光罩要走回家時，當場被江女目擊，以為有蜘蛛盜出沒，報警抓人；李被警方逮捕後，起出贓物，承認犯行。李事後與江女達成調解，江女撤回告訴，台南地院認為，李已見悔意，應可認本案犯罪情節相對較輕，有情輕法重、堪予憫恕之處。

法院審酌，李姓男子成年人，不思以正當手段獲取財物，為一已私慾，欠缺尊重他人財產權觀念，應予非難；兼衡其犯後態度良好，竊得物品價值非鉅，已發還被害人，與被害人達成調解，依刑法第59條之規定酌減其刑，依侵入住宅竊盜罪判刑3月，宣告緩刑2年。

67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜行竊，台南地院判刑3月。記者袁志豪／攝影
67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜行竊，台南地院判刑3月。記者袁志豪／攝影

台南 鄰居 蜘蛛

延伸閱讀

年輕女子租屋...房東三度潛入摸走內衣內褲 法院判賠27萬餘元

洗澡被男友嫌太久！她曝「75分鐘清潔7步驟」 兩派網友掀論戰

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

相關新聞

警趕赴處理案件路口逆向撞女騎士 法院判女騎士獲國賠74萬元

屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女換人工...

台南6旬男起歪念 學蜘蛛盜爬2樓陽台...摸走女鄰居內衣褲襪

67歲李姓男子看著江姓女鄰居在陽台曬衣服，衣架上有內衣、褲襪，竟心起歪念，學蜘蛛盜從自家陽台採光罩，走到江女2樓陽台採光...

不滿閨蜜誘男友地下情…貼文罵綠茶婊、又改口被下降頭 判拘役30日

彰化縣張姓女子不滿閨蜜和她男友有地下情，竟在臉書及IG發文影射閨蜜誘拐她男友發生性行為、「誘拐我老公讓他以為是我」，閨蜜...

冒名黃偉哲發布放假 高中生送辦

樺加沙颱風進逼台灣，前晚各地關注是否可能放颱風假，社群平台threads上竟有2個帳號皆涉冒用台南市長黃偉哲身分，發文稱...

彰化知名泳池家族爭產…4兄弟告老四「冒領大哥85萬」 法官判5月

彰化縣蕭姓男子5兄弟一起合資經營游泳池，後來賣了泳池土地分產後，蕭男認為他貢獻大，應該分較多，又拿走登記在大哥名下的共同...

民進黨「共諜案」有人認罪！吳尚雨50萬交保 辦保流程和柯文哲一樣

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，其中，總統府前諮議吳尚雨認罪，日前諭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。