警趕赴處理案件路口逆向撞女騎士 法院判女騎士獲國賠74萬元

屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女換人工髖關節，休養1年，林女提告國家賠償，要警局賠百萬元。屏東地院審結，車禍肇因，林女6成責任，警方4成責任，判屏東縣警局賠償林女74萬2382元。可上訴。

判決指出，楊姓員警2023年2月5日趕往支援一件家暴案件時，當天晚間8時45分時，經過勝利東路西往東方向行駛，與機車騎士林女當時在勝利路與自由路口時，發生車禍，警車逆向但有一路閃紅燈警示。

判決指出，車禍發生後，機車騎士林女受傷，頭部鈍傷、右眉撕裂傷，右側髖關節壞死傷害等。楊姓員警在刑事部分法院依過失傷害罪判警方楊男過失傷害罪拘役45天，緩刑兩年。

員警駕駛警車趕赴現場處理家暴案件，途中駕駛的警車開啟警示燈也有鳴警器。判決指出，機車騎士林女行經岔路口時得知警車執行勤務時的警號，沒有立即避讓，認定為肇事主因，楊男駕駛的警車行經行車管制號燈（紅燈）交叉路口，沒有減速注意岔路口綠燈的來車，以顧及其他車輛安全，認定是肇事次因。

判決指出，肇事責任部分，楊女有6成，警方有4成責任，因此判定林女對警察局提告求償74萬多元。

法院根據現場目擊者的論述認，有駕駛車輛停等在紅燈民眾旁，聽到車內用台語講「衝什麼，衝等語」，並在事故發生後，在用台語講「阿！死了、死了、死了，不知道在衝什麼！」發生車禍後，認定警車行駛在交叉路口時，雖有減速，但仍有相關的車速，仍具有相當的車速，造成車輛的危險。