警趕赴處理案件路口逆向撞女騎士 法院判女騎士獲國賠74萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女換人工髖關節，休養1年，林女提告國家賠償，要警局賠百萬元。屏東地院審結，車禍肇因，林女6成責任，警方4成責任，判屏東縣警局賠償林女74萬2382元。可上訴。

判決指出，楊姓員警2023年2月5日趕往支援一件家暴案件時，當天晚間8時45分時，經過勝利東路西往東方向行駛，與機車騎士林女當時在勝利路與自由路口時，發生車禍，警車逆向但有一路閃紅燈警示。

判決指出，車禍發生後，機車騎士林女受傷，頭部鈍傷、右眉撕裂傷，右側髖關節壞死傷害等。楊姓員警在刑事部分法院依過失傷害罪判警方楊男過失傷害罪拘役45天，緩刑兩年。

員警駕駛警車趕赴現場處理家暴案件，途中駕駛的警車開啟警示燈也有鳴警器。判決指出，機車騎士林女行經岔路口時得知警車執行勤務時的警號，沒有立即避讓，認定為肇事主因，楊男駕駛的警車行經行車管制號燈（紅燈）交叉路口，沒有減速注意岔路口綠燈的來車，以顧及其他車輛安全，認定是肇事次因。

判決指出，肇事責任部分，楊女有6成，警方有4成責任，因此判定林女對警察局提告求償74萬多元。

法院根據現場目擊者的論述認，有駕駛車輛停等在紅燈民眾旁，聽到車內用台語講「衝什麼，衝等語」，並在事故發生後，在用台語講「阿！死了、死了、死了，不知道在衝什麼！」發生車禍後，認定警車行駛在交叉路口時，雖有減速，但仍有相關的車速，仍具有相當的車速，造成車輛的危險。

機車騎士林女提告損害賠償金額199萬1638元，但因為林女要對事故發生負責6成責任，警方4成過失比例責任。

屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女提告國家賠償。屏東地院審結，車禍肇因，林女6成責任，警方4成責任，判屏東縣警局賠償林女74萬2382元。可上訴。圖為屏東分局外觀。記者劉星君／攝影
屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女提告國家賠償。屏東地院審結，車禍肇因，林女6成責任，警方4成責任，判屏東縣警局賠償林女74萬2382元。可上訴。圖為屏東分局外觀。記者劉星君／攝影

警車 機車騎士 車禍

延伸閱讀

高雄死亡車禍！女騎士摔車卡進對向汽車保險桿 頭部重創不治

男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

北市發生死亡車禍 水泥預拌車右轉輾斃自行車女騎士

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

相關新聞

民進黨「共諜案」有人認罪！吳尚雨50萬交保 辦保流程和柯文哲一樣

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，其中，總統府前諮議吳尚雨認罪，日前諭...

蔣欣璋被控抹黃吳秉叡無罪 檢方上訴：用「維基百科」寫判決？

2023年立委選舉期間，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋被控委託「網軍」在社群平台上發文抹黃對手民進黨立委吳秉叡「性侵女實習生...

警趕赴處理案件路口逆向撞女騎士 法院判女騎士獲國賠74萬元

屏東警分局楊姓員警處理家暴案途中，開啟警示燈，屏東市勝利東路與自由路交叉口紅燈逆向，與機車騎士46歲林女車禍，林女換人工...

不滿閨蜜誘男友地下情 貼文罵綠茶婊、又改口被下降頭 判拘役30日

彰化縣張姓女子不滿閨蜜和她男友有地下情，竟在臉書及IG發文影射閨蜜誘拐她男友發生性行為、「誘拐我老公讓他以為是我」，閨蜜...

彰化知名泳池家族爭產…4兄弟告老四「冒領大哥85萬」 法官判5月

彰化縣蕭姓男子5兄弟一起合資經營游泳池，後來賣了泳池土地分產後，蕭男認為他貢獻大，應該分較多，又拿走登記在大哥名下的共同...

影／終於進場了！馬頭山廢棄物展開清除 居民要求一個月內清完

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人昨並未在期限內清除，環保局今天進場執行清理廢棄物，卻因未能給出明確清除期程，引發當地居民與農民不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。