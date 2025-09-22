不滿閨蜜誘男友地下情 貼文罵綠茶婊、又改口被下降頭 判拘役30日

彰化縣張姓女子不滿閨蜜和她男友有地下情，竟在臉書及IG發文影射閨蜜誘拐她男友發生性行為、「誘拐我老公讓他以為是我」，閨蜜氣得提告，張女又說她是被下降頭才會po文，彰化地方法院依誹謗罪判處拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，張女和閨蜜是相識多年的同學，但她不滿男友和閨蜜「偷情」，去年在臉書及IG貼文說「男友被閨蜜某某誘拐做愛」、「狗男女在泰國69式做愛，回國又一直偷偷去汽旅，她誘拐我老公讓他以為是我」、「希望男友可以放下我，好好對待某某，她家境跟我一樣清寒，家裡小孩多缺乏愛。既然她誘拐你，你也把她當作我」、「你愛他的話當初跟我講，我一定讓給你，何必來傷害我」、「地下情當綠茶婊，跟我老公去汽旅」。

閨蜜被貼文後氣得提告，張女在警詢時坦承犯行，並稱她的臉書、IG都設定公開，全球都看得到，她就是敢PO。不過後來又說會把這些文刪掉，並跟閨蜜道歉。

但張女在法院審期間又改口辯稱「我的帳號被盜用」、「我被下降頭」，並稱男友在家監控我，還和閨蜜串供。