不滿閨蜜誘男友地下情 貼文罵綠茶婊、又改口被下降頭 判拘役30日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓女子不滿閨蜜和她男友有地下情，竟在臉書及IG發文影射閨蜜誘拐她男友發生性行為、「誘拐我老公讓他以為是我」，閨蜜氣得提告，張女又說她是被下降頭才會po文，彰化地方法院依誹謗罪判處拘役30日，可易科罰金。

判決書指出，張女和閨蜜是相識多年的同學，但她不滿男友和閨蜜「偷情」，去年在臉書及IG貼文說「男友被閨蜜某某誘拐做愛」、「狗男女在泰國69式做愛，回國又一直偷偷去汽旅，她誘拐我老公讓他以為是我」、「希望男友可以放下我，好好對待某某，她家境跟我一樣清寒，家裡小孩多缺乏愛。既然她誘拐你，你也把她當作我」、「你愛他的話當初跟我講，我一定讓給你，何必來傷害我」、「地下情當綠茶婊，跟我老公去汽旅」。

閨蜜被貼文後氣得提告，張女在警詢時坦承犯行，並稱她的臉書、IG都設定公開，全球都看得到，她就是敢PO。不過後來又說會把這些文刪掉，並跟閨蜜道歉。

但張女在法院審期間又改口辯稱「我的帳號被盜用」、「我被下降頭」，並稱男友在家監控我，還和閨蜜串供。

法官認為，張女若是帳號遭他人盜用，如何能於警詢時交待發文原因、目的等，她的辯稱是卸責之詞，不足採信，其貼文會對於告訴人在社會上所保持的人格及社會評價均有所質疑或貶抑，確已侵害告訴人名譽，因此依誹謗罪將她判處拘役30日，可上訴。

彰化一名女子不滿閨蜜和男友有地下情，上網po文說閨蜜搶男友，是綠茶婊，彰化地方法院依誹謗罪判處拘役30日。記者林宛諭／攝影

