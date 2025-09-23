聽新聞
冒名黃偉哲發布放假 高中生送辦

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導

樺加沙颱風進逼台灣，前晚各地關注是否可能放颱風假，社群平台threads上竟有2個帳號皆涉冒用台南市長黃偉哲身分，發文稱要放假，南市刑大查出其中1個是名女高中生，她發文道歉仍被法辦；另個帳號則在境外註冊。

黃偉哲說，過去公眾人物對於肖像被惡搞或使用，只要不違反公共利益，大多抱持寬容態度，然而，發布颱風假消息屬於影響公共安全與秩序的行為，「當事人已經道歉了，但是我們還是需要依照法律的規定辦理」。

據調查，15歲女高中生前天深夜在threads冒用黃偉哲的大頭貼，發文「台南明天 放！」，隨即大批網友湧入留言抨擊造謠，黃偉哲則於昨凌晨12時許發文表示已報案交由市刑大偵辦，女高中生也隨即刪文，另留言道歉稱「當下經過他人提醒已經刪除貼文，請問能不走法律程序嗎？」、「當下只是帶著開玩笑的心態，並無熟慮就發了這篇文章非常抱歉保證不會再犯對不起」。

南市刑大科技犯罪偵查隊查出女高中生身分，昨約談到案，依違反社會秩序維護法第63條「散布謠言足以影響公共安寧」函送。女高中生就讀的學校說，將盡速開獎懲委員會，依校規處置。

無獨有偶，還有另名threads網友不僅冒用黃偉哲大頭貼，連帳號都使用黃偉哲名稱，貼文寫「明天＋後天，台南 放！」警方查出是用香港門號註冊的假帳號，向threads官方檢舉，帳號已被停權、關閉貼文。

