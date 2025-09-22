彰化知名泳池家族爭產…4兄弟告老四「冒領大哥85萬」 法官判5月

彰化縣蕭姓男子5兄弟一起合資經營游泳池，後來賣了泳池土地分產後，蕭男認為他貢獻大，應該分較多，又拿走登記在大哥名下的共同帳戶偷領85萬元，雖後來又分得1千多萬元，但他仍不滿到大哥家抗議，4兄弟氣得對蕭男提告，甚至後來大哥抑鬱而逝，彰化地方法院依偽造私文書罪，判刑5月，可易科罰金。

這處泳池早期在南彰頗負盛名，原本是遊樂園，後來轉型為游泳池。判決書指出，蕭家兄弟一起經營泳池和經商多年，2022年因游泳池生意不佳，決定賣掉泳池土地分產。在同年10月管理泳池帳戶的大哥要擔任會計的妹妹從帳戶中領5千元買供品，準備「公媽生」拜拜。

沒想到蕭男（78歲）趁大家不注意時拿走放在桌上的存摺及印章，跑到農會將大哥名下存摺裡僅有的100萬元中的85萬元領出和轉到自己帳戶，事後兄弟們又為了分產的事引發爭議，4兄弟決定對老四蕭男提告偽造文書冒領錢。

但蕭男堅稱，泳池要結束營業前，他有幫忙還100萬元貸款，85萬元是要還他的錢，且有徵求大哥同意才去領錢。但蕭家大哥否認，並指出蕭男並沒拿一百萬元還貸款。

40年來蕭男和蕭弟到非洲做生意，是由蕭家大哥從台灣出貨，老四和老五在賴比瑞亞賣貨，賺的錢也在台灣經營游泳池和遊樂場，所以蕭家老四蕭男一直說自己付出最多，賣掉泳池土地，他應分最多。

但蕭妹說「其實最辛苦的是大哥」，蕭弟也證稱，大哥做人很好，當初買泳池土地時，也是大哥到農耕隊賺的錢拿回來跟爸爸一起買土地，而老家的房子都是大哥蓋的，大哥說「他蓋的房子、買的房子兄弟姊妹都可以分」，弟妹們至今都還很感激大哥對他們的照顧。

判決書指出，蕭家賣掉一甲三分半泳池土地後，得款5100萬元，但蕭男堅持自己貢獻最多要分7成，蕭弟說，最後在大哥主持下，讓蕭男約分得1700、1800萬元。

蕭家弟妹說，但蕭男仍不滿足一直跟住台北的兄弟姐妹們要錢，還恐嚇大哥要一百萬元，甚至到大哥家示威抗議，他們才生氣提告，但大哥也被逼到在法院審理期間於去年過世，就連出殯那天蕭男仍在門口拿牌子示威。

蕭男則對法官說，他已退休，孩子及妻子均在美國，他年紀大了會生病需要錢，但小孩有自己的生活，他若沒錢也不能跟小孩講，仍堅稱85萬元是要還他的錢。

法官認為，蕭男拿走蕭家大哥名下存摺及印章去冒領85萬元，證據確鑿，因此將他判刑5月，全案可上訴。