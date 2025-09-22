快訊

民進黨「共諜案」有人認罪！吳尚雨50萬交保 辦保流程和柯文哲一樣

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民進黨黨工違反國安法、國家機密保護法「共諜案」，審判中4人羈押禁見，其中，總統府前諮議吳尚雨認罪，日前諭知50萬元交保，限制出境、出海、住居，合議庭審查終結，訂本周四上午9時29分宣判。

據了解，吳尚雨承認犯罪事實、也承認罪名，本月5日獲裁定以50萬元交保、本月8日辦保完成；民眾黨前主席柯文哲涉貪案，柯也是本月5日獲裁定交保、8日才完成辦保，吳的辦保流程與柯7000萬交保「同步」。

合議庭分案審理「共諜案」共4人在押，羈押者分別是時任賴清德副總統機要吳尚雨、民進黨新北市議員李余典的特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑。

黃取榮等人未認罪，有人供稱，交付大陸情工的資料是拼湊現成的資訊，資訊根本不具情報價值，且對岸情工很好唬弄等。

本案今年6月10日起訴，合議庭密集審理，由於審理國安案件有關人員有保密限制，今年司法界年度事務重整在8月28日，為避免有更多公務員接觸案卷致「匡列」限制對象過廣，合議庭決定在事務重分配前即結案。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年起遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調調查，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

檢調2025年2月18日發動第1波搜索、約談，2月19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准，2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、2月24日也聲押吳獲准，4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。

黃取榮、邱世元遭大陸情工金錢收買後，向吳尚雨、何仁傑刺探、蒐集包括總統、副總統參訪友邦的公務秘密，檢調發動多次偵蒐、蒐證。

檢方起訴時，對黃取榮合計求處有期徒刑18年6月，對何仁傑求處有期徒刑9年以上徒刑，對邱世元求處有期徒刑8年以上徒刑，對吳尚雨求處有期徒刑5年以上徒刑，相關犯罪所得則建請法院宣告沒收。

時任外交部部長吳釗燮秘書何仁傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨新北市議員李余典特別助理黃取榮。圖／聯合報系資料照片
前總統府總統辦公室諮議吳尚雨。圖／聯合報系資料照片
民進黨民主學院前副主任邱世元。圖／聯合報系資料照片
檢調 吳尚雨 議員 國安法 共諜 民進黨 聲押 黃取榮

