相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

2023年立委選舉期間，新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋被控委託「網軍」在社群平台上發文抹黃對手民進黨立委吳秉叡「性侵女實習生」依違反選罷法起訴，蔣獲判無罪；台北地檢署認為，判決舉證維基百科編者意見令被告脫罪，屬違法判決，提起上訴。

獲判無罪的有蔣欣璋、蔣的競總辦公室總幹事鄧裕融、「網軍」洪湛閎，只「網軍」蕭智鈞判刑6月，檢方上訴請求原判決撤銷，更為適當合法的判決。

上訴書指出，一審認為，依維基百科查得「網路聲量」，是以語意分析技術進行語意態度判斷，將內容區分正面、中立、負面聲量，因此，蕭智鈞受託「負面聲量操作」，難以認定包括以文字、圖畫、錄影、演講或他法散布或傳播不實之事。

此外，原判決認為，蕭分別與蔣、洪以LINE對話以及蕭、洪、鄧所組成的「輿情突發回報中心」群組對話，無法勾稽出洪、蔣、鄧有犯意聯絡及行為分擔，檢方認為，維基百科的網路資訊，是編者的「個人意見」，證據也未於審理期日提示，致訴訟當事人無從表示意見，判決違背法令，至為灼然。

檢方上訴援引蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎對話紀錄，以及證人林駿漢委託費用180萬元為現金支付、約至新北市板橋區私人招待所KTV包廂交付等證據認為，法官未全盤考量案情，對事證又割裂認定、甚至視而未見，重小異而駁大同，違反經驗及論理法則，因此上訴。

2023年12月總統、立委選戰期間，社群平台Dcard出現一篇標題為「立委老闆，是時候面對我了吧？」的文章，發文者自稱是剛畢業的社會新鮮人，文中控訴自己遭到老闆性侵，還留下「新北某地稱王立委」、「當過律師」等關鍵字，吳秉叡認為遭到惡意抹黑，委由律師提告。

檢察官偵辦指出，蔣欣璋透過友人結識蕭、洪，雙方約定報酬由蔣提供250萬元，請2人在網路帶風向、散播不實言論攻擊吳秉叡。

新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片

蔣欣璋 吳秉叡 維基百科 新北

蔣欣璋被控抹黃吳秉叡無罪 檢方上訴：用「維基百科」寫判決？

