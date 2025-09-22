影／終於進場了！馬頭山廢棄物展開清除 居民要求一個月內清完

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人昨並未在期限內清除，環保局今天進場執行清理廢棄物，卻因未能給出明確清除期程，引發當地居民與農民不滿，批評市府只談程序，導致一拖再拖，要求限期一個月內清除完畢。環保局回應，將發函要求地主清理，7日內未自行清理，立即依法代清並追償。

環保局今天上午派遣挖土機進場清理，將先針對市府工務局公有道路用地展開清除作業，地上廢棄物以鋁渣居多，清運人員拉開覆蓋帆布，現場瀰漫鋁渣黑灰，截至中午已清除約20包太空包鋁渣，每包約有1噸重。

副局長高宗永近中午抵達現場坐鎮指揮，他強調，市府必須依法辦理，先釐清行為人與地主責任，才能全面展開後續處理。

不過當地居民認為環保局拖延太久，議員林義迪指出，今年1、2月居民已發現違法傾倒廢棄物，通報環保局，至今過了7、8個月都沒清，周邊鄰近花旗湖，農民憂心影響灌溉水源，希望盡快清除。

「市府一直說依法處理，拖著不清，但澆灌農田的水等不起。」馬頭山自然人文協會長黃惠敏表示，環保局只在乎依法行政、程序，進度一再拖延，眼見颱風來襲，恐影響農作物安全，她要求一個月內全面清除，避免環境汙染擴大。

高宗永坦言，市府立場在於「不能讓全民埋單」，並非拖延，因此先鎖定行為人，再追究地主，最後才會由政府代清，並透過行政執行署強制追償。

環保局說明，馬頭山廢棄物案場址土地涉及3筆，其中2筆為私有，1筆為工務局道路用地，預估全部清理費約5000多萬元。