清潔工爆打女同事 嗆要讓你瞎掉 不滿被判刑 再去撒冥紙罪加一等

彰化縣清潔工楊姓男子在公園打掃時，因對同事謝女心生不滿打傷謝女，還出言恐嚇說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，被彰化地方法院依傷害罪判刑3月，但他不知悔改，因被判刑心生怨懟，再到謝女住家撒冥紙，罪加一等，法官依恐嚇罪再將他判處拘役15日，可易科罰金。

楊男與謝女均是公所「安心就業上工計畫」清潔員，2022年間兩人在公園打掃時，楊男對謝女心生不滿，竟將她推倒在地後，跨坐在她身上，抓起謝女頭髮，就朝其頭臉猛打，還揮舞一根樹枝恐嚇謝女說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，再含咬謝女的手，導致謝女頭臉多處挫傷、上唇撕裂傷、上牙齦挫傷、頸部挫傷、前胸挫傷等。

甚至楊男還對謝女嗆聲說「要拿槍去妳家」、「要殺死妳全家」，彰化地方法院去年依傷害罪將楊男判刑3月，得易科罰金。但楊男一年來因被判刑竟愈想愈氣， 今年4月間騎機車到謝女住家，在門前撒冥紙，讓謝女更害怕而報警。