清潔工爆打女同事 嗆要讓你瞎掉 不滿被判刑 再去撒冥紙罪加一等
彰化縣清潔工楊姓男子在公園打掃時，因對同事謝女心生不滿打傷謝女，還出言恐嚇說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，被彰化地方法院依傷害罪判刑3月，但他不知悔改，因被判刑心生怨懟，再到謝女住家撒冥紙，罪加一等，法官依恐嚇罪再將他判處拘役15日，可易科罰金。
楊男與謝女均是公所「安心就業上工計畫」清潔員，2022年間兩人在公園打掃時，楊男對謝女心生不滿，竟將她推倒在地後，跨坐在她身上，抓起謝女頭髮，就朝其頭臉猛打，還揮舞一根樹枝恐嚇謝女說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，再含咬謝女的手，導致謝女頭臉多處挫傷、上唇撕裂傷、上牙齦挫傷、頸部挫傷、前胸挫傷等。
甚至楊男還對謝女嗆聲說「要拿槍去妳家」、「要殺死妳全家」，彰化地方法院去年依傷害罪將楊男判刑3月，得易科罰金。但楊男一年來因被判刑竟愈想愈氣， 今年4月間騎機車到謝女住家，在門前撒冥紙，讓謝女更害怕而報警。
楊男稱是因被判刑心情不好，才又去謝女家撒冥紙，法官再依恐嚇危害安全罪，判處拘役15日，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言