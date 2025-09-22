快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

清潔工爆打女同事 嗆要讓你瞎掉 不滿被判刑 再去撒冥紙罪加一等

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣清潔工楊姓男子在公園打掃時，因對同事謝女心生不滿打傷謝女，還出言恐嚇說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，被彰化地方法院依傷害罪判刑3月，但他不知悔改，因被判刑心生怨懟，再到謝女住家撒冥紙，罪加一等，法官依恐嚇罪再將他判處拘役15日，可易科罰金。

楊男與謝女均是公所「安心就業上工計畫」清潔員，2022年間兩人在公園打掃時，楊男對謝女心生不滿，竟將她推倒在地後，跨坐在她身上，抓起謝女頭髮，就朝其頭臉猛打，還揮舞一根樹枝恐嚇謝女說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，再含咬謝女的手，導致謝女頭臉多處挫傷、上唇撕裂傷、上牙齦挫傷、頸部挫傷、前胸挫傷等。

甚至楊男還對謝女嗆聲說「要拿槍去妳家」、「要殺死妳全家」，彰化地方法院去年依傷害罪將楊男判刑3月，得易科罰金。但楊男一年來因被判刑竟愈想愈氣， 今年4月間騎機車到謝女住家，在門前撒冥紙，讓謝女更害怕而報警。

楊男稱是因被判刑心情不好，才又去謝女家撒冥紙，法官再依恐嚇危害安全罪，判處拘役15日，得易科罰金。

清潔工楊姓男子在公園打掃時，打傷同事謝女而被依傷害罪判刑3月，讓他心生不滿再去同事家灑冥紙，再被判處拘役15日。記者林宛諭／攝影
清潔工楊姓男子在公園打掃時，打傷同事謝女而被依傷害罪判刑3月，讓他心生不滿再去同事家灑冥紙，再被判處拘役15日。記者林宛諭／攝影

恐嚇 傷害罪

延伸閱讀

彰化人在排什麼？新開「排隊級生煎包」爆夯 必買「鮮肉包、芋頭包」吃得到麵香 內行人「包整鍋買」不誇張

進口乳零關稅 彰化辦生生有鮮乳、乳牛節促銷力挺在地酪農

男主播性騷女同事長達五年！華視火大出手封殺了

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

相關新聞

影／終於進場了！馬頭山廢棄物展開清除 居民要求一個月內清完

高雄馬頭山非法廢棄物案延宕多時，7名涉案行為人昨並未在期限內清除，環保局今天進場執行清理廢棄物，卻因未能給出明確清除期程...

女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 警帶回函送法辦

社群媒體threads上有兩位網友冒用台南市長黃偉哲的大頭貼，發布「颱風停班課」不實訊息，台南市刑警大隊今天上午已查出刪...

清潔工爆打女同事 嗆要讓你瞎掉 不滿被判刑 再去撒冥紙罪加一等

彰化縣清潔工楊姓男子在公園打掃時，因對同事謝女心生不滿打傷謝女，還出言恐嚇說「要讓妳瞎掉」、「讓妳死」，被彰化地方法院依...

徐巧芯大姑的老公杜秉澄羈押中遭兩度上銬 北所出面說明

立委徐巧芯丈夫劉彥澧胞姊劉向婕因與其夫杜秉澄等人涉嫌協助詐團洗錢近2300萬元遭羈押，傳出他日前因情緒不穩，在台北看守所...

幫人清理祖厝廢棄物賺3500 他載去濫倒被揪出 不想坐牢要付20萬元

劉姓男子為人清理祖厝內的廢棄物，拿到報酬3500元，但因載去濫倒，被依違反廢棄物清理法判刑1年2月。法官考量他無前科，失...

誤會兒子中邪…母親「挖喉驅魔」害兒窒息身亡 判關3年半定讞

雲林縣虎尾鎮陳姓男子被父母、胞弟認為中邪，聯手「挖喉驅魔」半小時，導致他窒息身亡。陳母在警方到場時，還跪在神明廳雙手合十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。