女高中生盜用黃偉哲大頭貼 發布不實颱風假訊息 警帶回函送法辦

台南市長黃偉哲。聯合報系資料照

社群媒體threads上有兩位網友冒用台南市長黃偉哲的大頭貼，發布「颱風停班課」不實訊息，台南市刑警大隊今天上午已查出刪文道歉的網友身分為一名女高中生，將她約談到案，依違反社會秩序維護法第63條函送法院裁處；另一名網友則是假帳號，目前已檢舉下架。

一名女高中生昨天深夜在threads上冒用黃偉哲的大頭貼，發布「台南明天 放！」帳號隨即湧入大批網友抨擊造謠，黃偉哲凌晨12時41分表明市府立場，報案交由市刑大偵辦後，該網友隨即刪文道歉寫下：

「您好我是發布那篇文章的作者，內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發發了這篇文章非常抱歉保證不會再犯對不起。」眼見無法平息眾怒，目前已關閉帳號。

另一名threads網友則不僅冒用黃偉哲的大頭貼，連帳號都使用黃偉哲的名稱，寫下「明天＋後天，台南 放！」其文章也湧入大批網友抨擊造謠，案經台南市刑大科技犯罪偵查隊受理偵辦，查出女高中生身分，上午已經將她約談到案，並依違反社會秩序維護法第63條送辦。

另一名大頭貼、名稱都冒用黃偉哲的帳號，經查是使用香港門號註冊的假帳號，經向threads提出檢舉，目前該帳號已被停權關閉貼文。

市警局表示，市長個人圖像遭網友盜用，發布不實的颱風相關假訊息，引發社會關注，刑大已立即偵辦，快速比對相關數位跡證，鎖定特定對象傳喚到案；經查網友中有台南中學生，警方將同步聯繫學校及家長，並將加強校園法治與媒體識讀宣導。

警方提醒，切勿冒用公職人員肖像或名義在網路散布不實訊息；若造成社會大眾恐慌或影響公共安寧，將依法究辦。民眾如接獲可疑訊息，請透過市府官網、臉書、LINE官方帳號查證，或撥打市府1999專線、165反詐騙專線詢問。

黃偉哲表示，過去公眾人物對於肖像被惡搞或使用，只要不違反公共利益，大多抱持寬容的態度；然而，發布颱風假消息屬於影響公共安全與秩序的行為。根據災害防救法及相關規定，發布不實訊息會造成民眾混亂、影響政府的防災應變工作。

黃偉哲指出，颱風期間任何「停課停班」或避難疏散等資訊，一律以中央氣象署與台南市政府正式公告為準；呼籲使用社群媒體時勿恣意發表不實言論，避免誤觸法網，也呼籲家長平時關心子女上網行為與使用時間，避免誤信誤傳。