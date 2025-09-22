徐巧芯大姑的老公杜秉澄羈押中遭兩度上銬 北所出面說明

立委徐巧芯丈夫劉彥澧胞姊劉向婕因與其夫杜秉澄等人涉嫌協助詐團洗錢近2300萬元遭羈押，傳出他日前因情緒不穩，在台北看守所舍房內將頭埋入馬桶中，又拒絕服藥，連續兩天遭所方緊急上銬，北所稍早出面說明此事。

北所表示，杜男於9月10、11日出現情緒不穩及失控脫序行為，所方依羈押法規定施用戒具，保護個案安全與維護收容秩序，並即時陳報法院裁准。在押被告若

有類似狀況，北所均會安排專業輔導及協助轉介醫療資源，同時加強戒護，以維護個案收容安全。

北所陳報指出，杜秉澄9月10日上午在舍房面對牆壁自言自語，之後隨即走進水房將頭埋入馬桶中，所方為保護杜的生命身體安全，避免他自我傷害，經長官核准後，同日上午11時15分對杜上手銬，晚間8時55分解除戒具，依羈押法陳報法院。高等法院審酌杜男將頭埋入馬桶中，恐有自殘之虞，所方施用戒具時間不長並立即陳報法院，未違反比例原則，裁定准許。