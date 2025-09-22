幫人清理祖厝廢棄物賺3500 他載去濫倒被揪出 不想坐牢要付20萬元

劉姓男子為人清理祖厝內的廢棄物，拿到報酬3500元，但因載去濫倒，被依違反廢棄物清理法判刑1年2月。法官考量他無前科，失慮觸法，宣告緩刑。劉男如果不想入獄，要支付公庫20萬元。全案可上訴。

判決指出，劉男受簡姓女子委託，去年3月24日傍晚駕駛小貨車，和身分待查的阿薪前往新北市板橋簡女的祖厝，載運屋內的一般廢棄物，兩人各得3500元報酬。兩人把廢棄物搬運上車後，由阿薪駕駛小貨車到新北市萬里郊區棄置。

新北市環保局接獲萬里區清潔隊通報後循線調查，查出涉案小貨車，並由警方通知劉男到案說明後，將全案函送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查時，劉男承認犯行，被檢方依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

廢棄物清理法第46條第4項規定，未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

基隆地方法院法官審理後指出，劉男未領有合法許可文件，即與阿薪共同從事廢棄物清除及處理行為，危及環境衛生及國民健康。劉男坦承犯行，但未依新北市環保局要求，委託合法業者清除所棄置的廢棄物，兼衡犯罪動機、目的及廢棄物數量等情狀，判刑1年2月。