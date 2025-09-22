誤會兒子中邪…母親「挖喉驅魔」害兒窒息身亡 判關3年半定讞

雲林縣虎尾鎮陳姓男子被父母、胞弟認為中邪，聯手「挖喉驅魔」半小時，導致他窒息身亡。陳母在警方到場時，還跪在神明廳雙手合十、口中念念有詞，最高法院依傷害致死罪判陳母3年6月徒刑定讞。

陳父一審被依傷害致死罪判刑2年並宣告緩刑5年，得支付公庫20萬元、提供240小時義務勞務；陳弟一審被依傷害致死罪判刑2年並宣告緩刑5年，得支付公庫10萬元、提供240小時義務勞務，兩人與檢察官均未上訴而確定。

陳（29歲）在冷凍工廠上班，父親是送貨司機、胞弟於養豬場上班，母親為家管，一家人生活單純，當年陳行為忽然異常，家人帶他就醫未見好轉，後來四處求神問佛，但以民俗療法也都無效。

陳行為怪異且已多日不吃不喝，被父母、胞弟懷疑遭鬼附身，欲以摳挖鼻孔、喉嚨方式驅鬼；陳母2023年12月1日凌晨0時30分許，在住處3樓神明廳先掌摑陳倒地，再由陳父徒手壓制手及身體，陳弟則控制腿部。

陳母則徒手伸進陳的喉嚨深處摳挖，欲使陳口水流乾來驅邪，期間約半小時，造成陳受有舌根、後咽及下咽部出血，全身也多處瘀傷，之後因陳弟查覺陳的狀況有異而報警，並將陳送往若瑟醫院急救，但陳到醫院時已無呼吸心跳，最終宣告不治。

雲林地方法院一審認為陳的父母、胞弟教育水準不高，誤信陳的怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回靈魂，導致陳呼吸道受傷窒息死亡，三人犯後都坦承犯行、深感懊悔，動手的陳母被依傷害致死罪判刑3年6月，陳父、陳弟則獲判緩刑。

陳母上訴，認為本案是家庭倫理悲劇，且她提出陳情書指出，在鄰居、親戚的眼中，她為人處事都是老老實實，並無對親朋好友有惡意、不良舉止。

陳母指出，她是一個單純的家庭主婦，先將陳帶往2間就診，但因2間醫院均無精神科門診，而將陳帶去土地公廟拜拜，仍無任何效果，因當時陳不斷吐口水，才會聽信他人建議，欲挖口水方式驅魔而造成憾事，她是用了各種方式想要拯救長子，請求給予緩刑機會。