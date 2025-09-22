陳抗常客闖教會辱牧師與教友 撒旦、妓女為公然侮辱遭起訴

陳抗常客田山盛國今年4月騎機車闖進法務部大廳遭依社會秩序維護法裁定處8000元罰鍰。今年7月間他涉闖進台北市中正區濟南教會，辱罵禮拜活動「為政治服務的妓女」、辱罵牧師「撒旦牧師」台北地檢署今偵結，依妨害禮拜等罪嫌起訴。

起訴指出，今年7月14日下午1點41分許，濟南教會屋內人員正做禮拜，田山盛國涉未經許可侵入濟南教會，辱罵禮拜活動「為政治服務的妓女、聖經裡的妓女、撒旦的教會」妨害教會禮拜等語，田山盛國又另外對辱罵黃姓牧師「妓女」、「妓院的老鴇」、「撒旦牧師」足以貶損黃的人格及社會評價。

刑法第246條規定，妨害禮拜者可處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。檢方認定，田山盛國涉犯刑法侵入住宅、妨害禮拜、公然侮辱等罪，各罪行為互異，犯意個別，建請分論併罰。

田山盛國今年4月14日騎車闖進法務部喊「部長在不在？」遭依違反社會秩序維護法送辦。他辯稱，不滿法務部濫權，相關檢察體系無端聲押搜索發動罷免案的年輕人才會到法務部陳情抗議。