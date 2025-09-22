檢察官啟動防逃最速件執行 台西前鄉長林芬瑩今入監她直言不滿

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩和老公丁文彬涉向綠能業者索賄分別被判12年及13年6月定讞，但丁文彬已潛逃，林芬瑩於本月18日宣判後，雲林地檢署即刻啟動防逃機制，並以最速件通知她今天入監服刑，她報到前無奈對判刑仍感不滿，對老公是否連絡則說「我找不到老公，你們幫我找找」。

判決書指出，2022年林芬瑩在台西鄉長任內，「授權」丈夫丁文彬，涉向光電業者索賄560萬元。本月18日林被判刑12年、丁13年6月，全案定讞。丁文彬則早在今年6月二審判刑後就人間蒸發，150萬元保金被沒入並發布通緝。

為防止林芬瑩逃逸，雲林地檢署於本月18日判刑確定後隨即啟動防逃機制，由警調24小時監控，並以最速件通知今天到案服刑，今天上午9時30許林芬瑩在20多名親友陪同到雲林地檢署報到，負責監控的警調人員也隨行到地檢署。

親友團在執行處為林芬瑩送別，林芬瑩受訪時對於判刑結果的看法，有什麼話要說，她嘆了口氣深感無奈，幾次直言「不滿！非常無奈啦」，被問到老公是否有和你連絡，她則抬頭回說，你們幫我找找看，我也找不到老公呀！

