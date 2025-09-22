快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

聽新聞
0:00 / 0:00

檢察官啟動防逃最速件執行 台西前鄉長林芬瑩今入監她直言不滿

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩和老公丁文彬涉向綠能業者索賄分別被判12年及13年6月定讞，但丁文彬已潛逃，林芬瑩於本月18日宣判後，雲林地檢署即刻啟動防逃機制，並以最速件通知她今天入監服刑，她報到前無奈對判刑仍感不滿，對老公是否連絡則說「我找不到老公，你們幫我找找」。

判決書指出，2022年林芬瑩在台西鄉長任內，「授權」丈夫丁文彬，涉向光電業者索賄560萬元。本月18日林被判刑12年、丁13年6月，全案定讞。丁文彬則早在今年6月二審判刑後就人間蒸發，150萬元保金被沒入並發布通緝

為防止林芬瑩逃逸，雲林地檢署於本月18日判刑確定後隨即啟動防逃機制，由警調24小時監控，並以最速件通知今天到案服刑，今天上午9時30許林芬瑩在20多名親友陪同到雲林地檢署報到，負責監控的警調人員也隨行到地檢署。

親友團在執行處為林芬瑩送別，林芬瑩受訪時對於判刑結果的看法，有什麼話要說，她嘆了口氣深感無奈，幾次直言「不滿！非常無奈啦」，被問到老公是否有和你連絡，她則抬頭回說，你們幫我找找看，我也找不到老公呀！

台西鄉前鄉長林芬瑩於2022年3月間鄉長任內，涉嫌「授權」給老公丁文彬，向一家在台西設立光電的能源公司索賄560萬元。林被判刑12年、丁13年經上訴於本月18日被最高法院駁回，全案定讞。

至於丁文彬地方盛傳他已逃亡至對岸，雲林地檢署指出，丁和林夫婦兩人同案判刑確定，林芬瑩已到案執行，丁文彬若再未到案或拘提未到，檢方將發布通緝期限50年並全面追緝。

台西鄉前鄉長丁芬瑩（右）和老公丁文彬（左）判刑確定，丁已落跑，雲林地檢署對林啟動防逃機制全天監控並盡速於近日通知入監執行。圖／擷自丁文彬臉書
台西鄉前鄉長丁芬瑩（右）和老公丁文彬（左）判刑確定，丁已落跑，雲林地檢署對林啟動防逃機制全天監控並盡速於近日通知入監執行。圖／擷自丁文彬臉書
台西鄉前鄉長今早入監執行，報到前對判刑結果有何看法，她說很無奈。記者蔡維斌／攝影
台西鄉前鄉長今早入監執行，報到前對判刑結果有何看法，她說很無奈。記者蔡維斌／攝影
台西鄉前鄉長今早入監執行，被問到老公是否連絡，她抬頭無奈對記者說你們也幫我找看看，我也找不到老公。記者蔡維斌／攝影
台西鄉前鄉長今早入監執行，被問到老公是否連絡，她抬頭無奈對記者說你們也幫我找看看，我也找不到老公。記者蔡維斌／攝影

老公 雲林 鄉長 通緝 賄款 最高法院

延伸閱讀

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

台西前鄉長林芬瑩夫婦判刑確定 老公落跑…雲檢啟動防逃機制

雲林前鄉長收光電業者560萬賄款 判12年定讞！老公判更重卻早跑了

相關新聞

隋棠被爆擺爛不繳11萬管理費…管委會提告催討 法院駁回理由曝光

藝人隋棠3年前和丈夫、小孩入住台北市大直區豪宅「大直傑座」，卻被爆出積欠11萬餘元豪宅管理費，被大直傑座管理委員會向法院...

誤會兒子中邪…母親「挖喉驅魔」害兒窒息身亡 判關3年半定讞

雲林縣虎尾鎮陳姓男子被父母、胞弟認為中邪，聯手「挖喉驅魔」半小時，導致他窒息身亡。陳母在警方到場時，還跪在神明廳雙手合十...

檢察官啟動防逃最速件執行 台西前鄉長林芬瑩今入監她直言不滿

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩和老公丁文彬涉向綠能業者索賄分別被判12年及13年6月定讞，但丁文彬已潛逃，林芬瑩於本月18日...

陳抗常客闖教會辱牧師與教友 撒旦、妓女為公然侮辱遭起訴

陳抗常客田山盛國今年4月騎機車闖進法務部大廳遭依社會秩序維護法裁定處8000元罰鍰。今年7月間他涉闖進台北市中正區濟南教...

影／最美董座涉九州案遭限制出境出海 控檢方性騷今出庭發聲了

有「最美董座」之稱的徐培菁被台中地檢署指控，涉嫌九州博弈案，檢方命以300萬元交保，近日院方裁定，從本月8日開始，限制出...

杜秉澄喊「徐巧芯叫我認罪」無效…他激動頭塞馬桶自殘 法院准上銬

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。