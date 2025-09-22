快訊

隋棠被爆擺爛不繳11萬管理費…管委會提告催討 法院駁回理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人隋棠3年前和丈夫、小孩入住台北市大直豪宅「大直傑座」，卻被爆出積欠11萬餘元豪宅管理費，被大直傑座管理委員會向法院聲請支付命令。根據法院裁定，因管委會催繳的存證信函未寄至隋棠的戶籍地，難以認定是合法的催告程序，台北地方法院因此裁定駁回聲請，可異議。

管委會聲請支付命令主張，隋棠身為建物所有權人，卻積欠管理費共11萬3967元，經以存證信函催繳，但隋棠還是沒有繳納，因此聲請發支付命令，促其支付。

法院先要求管委會補正資料，包括提出隋棠的建物登記第一類謄本，且需要有完整的身分證字號，另因管委會未提出隋棠的身分證字號，法院無從以戶役政系統查詢，因此也要求管委會提出隋棠最新的戶籍謄本正本。

台北地院也請管委會提出請求隋棠繳納管理費的依據，包括管委會規約或辦法、管委會會議紀錄等，並拿出證明文件，也請管委會補齊組織報備證明書及主任委員當選證明文件、催告隋棠繳納管理費存證信函已合法送達戶籍籍地址的證明文件，如送達處所並非隋棠的戶籍地址，則應有本人或同居親屬簽收的紀錄。若管委會無法提出，應重新將存證信函送達至隋棠的戶籍地址。

然而，根據法院裁定，管委會雖有提出公寓大廈管理組織報備證明、管理規約、存證信函影本等資料為證，但隋棠戶籍地位於台北市大安區通化街，管委會催繳的存證信函原則上應以戶籍地址為送達地址，但管委會的存證信函卻載明是送達大直，並非隋棠的戶籍地。

裁定指出，存證信函郵政回執載明是由管委會的大廈管理員簽收，不能認定隋棠是否實際居住該處，及大廈管理員是否已將催繳函轉交給隋棠或同居親屬而使之知悉。

台北地院指出，7月28日已命管委會提出已合法送達隋棠戶籍地址的證明文件，但管委會事後陳報狀未重新提出向隋棠戶籍地址寄送的催繳函及回執，也未提出已將代收的存證信函轉交隋棠的證明，難認管委會已踐行法定催告程序，裁定駁回管委會的聲請。

隋棠。圖／聯合報系資料照片
隋棠。圖／聯合報系資料照片

