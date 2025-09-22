隋棠被爆擺爛不繳11萬管理費…管委會提告催討 法院駁回理由曝光

藝人隋棠3年前和丈夫、小孩入住台北市大直區豪宅「大直傑座」，卻被爆出積欠11萬餘元豪宅管理費，被大直傑座管理委員會向法院聲請支付命令。根據法院裁定，因管委會催繳的存證信函未寄至隋棠的戶籍地，難以認定是合法的催告程序，台北地方法院因此裁定駁回聲請，可異議。

管委會聲請支付命令主張，隋棠身為建物所有權人，卻積欠管理費共11萬3967元，經以存證信函催繳，但隋棠還是沒有繳納，因此聲請發支付命令，促其支付。

法院先要求管委會補正資料，包括提出隋棠的建物登記第一類謄本，且需要有完整的身分證字號，另因管委會未提出隋棠的身分證字號，法院無從以戶役政系統查詢，因此也要求管委會提出隋棠最新的戶籍謄本正本。

台北地院也請管委會提出請求隋棠繳納管理費的依據，包括管委會規約或辦法、管委會會議紀錄等，並拿出證明文件，也請管委會補齊組織報備證明書及主任委員當選證明文件、催告隋棠繳納管理費存證信函已合法送達戶籍籍地址的證明文件，如送達處所並非隋棠的戶籍地址，則應有本人或同居親屬簽收的紀錄。若管委會無法提出，應重新將存證信函送達至隋棠的戶籍地址。

然而，根據法院裁定，管委會雖有提出公寓大廈管理組織報備證明、管理規約、存證信函影本等資料為證，但隋棠戶籍地位於台北市大安區通化街，管委會催繳的存證信函原則上應以戶籍地址為送達地址，但管委會的存證信函卻載明是送達大直，並非隋棠的戶籍地。

裁定指出，存證信函郵政回執載明是由管委會的大廈管理員簽收，不能認定隋棠是否實際居住該處，及大廈管理員是否已將催繳函轉交給隋棠或同居親屬而使之知悉。