影／最美董座涉九州案遭限制出境出海 控檢方性騷今出庭發聲了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有「最美董座」之稱的徐培菁被台中地檢署指控，涉嫌九州博弈案，檢方命以300萬元交保，近日院方裁定，從本月8日開始，限制出境、出海8月，徐在今年5月間，另外開記者會，指控承辦該案的檢察官張時嘉在訊問時，有性騷等狀況，涉及不正訊問，全案由台中高分檢調查，今早傳徐釐清案情，徐說，她出國都有律師陪同，出國都是為了公務，「何有逃亡之虞」，今將配合檢方調查。

徐培菁說，多次出國都有律師吳佳蓉陪同，國外有廠商公務需要處理，每次都速戰速決儘快回台，何來逃亡之虞，司法已凍結我帳戶跟財產，總是要上班工作接案，需要生存。

她說，二度境管這事，有很深的感觸，「到底是不是被報老鼠冤？」，或許見仁見智，盼台灣司法有公義，今天被台中高分檢通知，針對檢察官張時嘉問訊不當與撩妹態度案出庭，無懼任何司法審判，全力配合

有「最美董座」之稱，前電競聯盟董事長徐培菁被檢方指控，與受命於九州博弈總裁陳政谷指示，涉犯賭博、洗錢等罪，檢方命以300萬元交保後，依法起訴，全案正於台中地院陸續開庭審理中。

今年5月間，徐培菁找鏡周刊爆料，承辦檢察官張時嘉有不正訊問狀況，曾提到要與徐「私底下當朋友」、「你為何幫陳政谷奔走，你也沒拿錢來給我」等語，不過檢察官張時嘉否認徐的指控，也稱可調偵訊光碟，即可釐清。

此案在台中地院審理期間，因承審的受命法官變動，新任法官林申棟審酌，徐培菁起訴後仍多次出國、有相當資力，裁定徐限制出境、出海8月，可抗告。

徐培菁涉九州博弈案，曾指控檢方不正訊問，今天到台中地院配合高分檢檢察官調查。記者陳宏睿／攝影
徐培菁涉九州博弈案，曾指控檢方不正訊問，今天到台中地院配合高分檢檢察官調查。記者陳宏睿／攝影
徐培菁涉九州博弈案，曾指控檢方不正訊問，今天到台中地院配合高分檢檢察官調查。記者陳宏睿／攝影
徐培菁涉九州博弈案，曾指控檢方不正訊問，今天到台中地院配合高分檢檢察官調查。記者陳宏睿／攝影

賭博 性騷 檢調 徐培菁 檢察官 限制出境

