杜秉澄喊「徐巧芯叫我認罪」無效…他激動頭塞馬桶自殘 法院准上銬

國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕涉詐，與她丈夫杜秉澄成立水房，和助理吳沂珊、友人林于倫以虛擬幣協助詐團洗錢近2300萬元，杜曾喊「徐巧芯叫我認罪的」；未料，杜日前情緒不穩，在台北看守所舍房內自言自語後，將頭埋入馬桶中，之後又拒絕服藥，所方連續兩天緊急上銬，並陳報法院獲准，可抗告。

看守所陳報指出，杜秉澄因9月10日上午在舍房面對牆壁自言自語，之後隨即走進水房，將頭埋入馬桶中，所方為保護杜的生命身體安全，避免杜自我傷害，經長官核准後，同日上午11時15分對杜上手銬，晚間8時55分解除戒具，依羈押法陳報法院准許。

台灣高等法院認為杜秉澄犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，審酌杜將頭埋入馬桶之中，認為有自殘之虞，所方人員經長官核准後將杜上銬，施用戒具時間不長，並即陳報法院，沒有違反比例原則，裁定准許。

另外，台北看守所也陳報，杜秉澄9月11日經勤人員要求服用藥物時拒絕不吃，之後又要求他交出藥物時也拒絕交出，行為已拒絕遵守合於法令的指令，嚴重影響看守所秩序，為避免有擾亂秩序情形，經長官核准後，於同日下午5時52分許再度對杜上銬，並於6時9分解除戒具，並向法院陳報。

高院認為，杜秉澄拒絕遵守看守所的指令而被上銬，且時間不長，認為施用戒具沒有逾越必要程度，也沒有違反比例原則，因此也裁定准許。

本案源於檢警追查一起詐騙案金流，發現「東霖公關顧問公司」涉嫌替詐團洗錢上千萬，循線查出負責人林于倫和杜秉澄、劉向婕等人涉案；杜秉澄夫婦和林于倫自稱虛擬貨幣幣商，否認洗錢，遭羈押禁見。

一審認為，杜秉澄受詐團上層成員暱稱「小老虎」指揮，2023年1月起組「後端水房」，召募吳沂珊、劉向婕，並與劉共同招募林于倫加入，同年8月7日起詐騙53名被害人，將贓款透過前端水房及後端水房交給詐團上層，將泰達幣從後端水房轉入前端水房行成洗錢鏈，共計洗錢2289萬元。