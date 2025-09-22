黃金獵犬被關烘箱中暑亡 新北寵物美容店主遭訴

新北市1間寵物美容店連續多日將客戶的黃金獵犬關進狹小、通風不良烘箱內達16小時到20小時，未提供飲水，導致中暑死亡；新北地檢署依違反動物保護法，起訴吳姓店家負責人。

根據起訴書，新北土城區1間寵物美容店受託照顧黃金獵犬，卻在去年9月4日到8日每天下班前，將身長140公分的黃金獵犬關入僅100公分長、寬90公分的美容用烘箱，直到隔天中午上班時才放出，讓黃金獵犬每天待在通風不良空間內達16小時到20小時，也未提供飲水。9月9日員工前往開店時，發現黃金獵犬已中暑死亡。

檢方檢視國立台灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所解剖報告，證實黃金獵犬長時間處於通風不良環境而中暑死亡，死亡方式歸類為「未妥善照顧」。

檢方指吳姓女子應提供受寄養動物24小時充足乾淨飲水，及安全通風生活環境，卻讓黃金獵犬長時間待在狹小烘箱且限制飲水，導致中暑死亡，依違反動保法使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪嫌起訴。