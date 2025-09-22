躲債離家25年對父親不聞不問 弟弟打官司用這理由拔掉哥哥繼承權
「這個兒子有跟沒有一樣，從沒想過我們一直在找他」，新北一名男子疑似因為債務因素，選擇離家出走與父母及弟弟斷絕一切往來，就這樣25年過去，男子之父去年過世，過世前多次向家人表達兒子不孝，因此遺產一毛錢都不會給他。
父親過世後，弟弟向法院提出確認繼承權不存在之訴，儘管該男並未對父親有重大虐待或侮辱的情事，但法官還是判准，該男因此丟了繼承權。
男子之弟向法官主張，父親在去年8月過世，繼承人有他、母親及已經失聯多年的哥哥，哥哥在民國89年間，因為自身債務離家出走，家人遍尋不著，如果找到哥哥的工作地點，哥哥就馬上換工作，根本完全斷絕與父母及他的任何聯繫，父親不得已在民國91年向警局申報哥哥為失蹤人口，由於父親對哥哥失聯感到失落至極，多次向他與母親表達遺產不得給哥哥繼承。
由於哥哥處於失聯狀態，經法院通知仍未到庭答辯，但法官為求慎重，還是傳喚兩兄弟的母親作證，母親說，當年大兒子告訴她說要走了，不要住在這裡，拿了衣服就出門，她與丈夫去大兒子上班的公司找人，但大兒子不願出面，當時丈夫還請同事轉達「不回來也沒關係，要回來我們也歡迎」，但隨後大兒子就離職，找大兒子的同學打聽下落，但同學都不講，後來丈夫聊天時就表達，有這種兒子，以後遺產都不要給他。
媽媽還告訴法官，後來丈夫生病，他說感覺過不了這關，在確認遺產能否支付喪葬費後說，這些錢不要給老大，因為他很不孝順，很傷父母親的心。
最後法官認為，哥哥從民國89年離家後，未曾探視或主動與父親聯繫，當家人找人時更刻意避不見面，不僅未盡孝心，父親生病住院時未能探望關懷，更未出席父親的告別式，這足以使父親有精神上莫大的痛苦，根據民法第1145條「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。」因此新北弟院日前判決哥哥喪失繼承權，全案可上訴。
