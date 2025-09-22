快訊

聯合報／ 記者何祥裕/台北即時報導

「這個兒子有跟沒有一樣，從沒想過我們一直在找他」，新北一名男子疑似因為債務因素，選擇離家出走與父母及弟弟斷絕一切往來，就這樣25年過去，男子之父去年過世，過世前多次向家人表達兒子不孝，因此遺產一毛錢都不會給他。

父親過世後，弟弟向法院提出確認繼承權不存在之訴，儘管該男並未對父親有重大虐待或侮辱的情事，但法官還是判准，該男因此丟了繼承權。

男子之弟向法官主張，父親在去年8月過世，繼承人有他、母親及已經失聯多年的哥哥，哥哥在民國89年間，因為自身債務離家出走，家人遍尋不著，如果找到哥哥的工作地點，哥哥就馬上換工作，根本完全斷絕與父母及他的任何聯繫，父親不得已在民國91年向警局申報哥哥為失蹤人口，由於父親對哥哥失聯感到失落至極，多次向他與母親表達遺產不得給哥哥繼承。

由於哥哥處於失聯狀態，經法院通知仍未到庭答辯，但法官為求慎重，還是傳喚兩兄弟的母親作證，母親說，當年大兒子告訴她說要走了，不要住在這裡，拿了衣服就出門，她與丈夫去大兒子上班的公司找人，但大兒子不願出面，當時丈夫還請同事轉達「不回來也沒關係，要回來我們也歡迎」，但隨後大兒子就離職，找大兒子的同學打聽下落，但同學都不講，後來丈夫聊天時就表達，有這種兒子，以後遺產都不要給他。

媽媽還告訴法官，後來丈夫生病，他說感覺過不了這關，在確認遺產能否支付喪葬費後說，這些錢不要給老大，因為他很不孝順，很傷父母親的心。

最後法官認為，哥哥從民國89年離家後，未曾探視或主動與父親聯繫，當家人找人時更刻意避不見面，不僅未盡孝心，父親生病住院時未能探望關懷，更未出席父親的告別式，這足以使父親有精神上莫大的痛苦，根據民法第1145條「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者，喪失其繼承權。」因此新北弟院日前判決哥哥喪失繼承權，全案可上訴。

消極不見面也足以構成喪失繼承權的理由。圖／AI生成
消極不見面也足以構成喪失繼承權的理由。圖／AI生成

遺產 母親 過世 繼承權 繼承人

相關新聞

躲債離家25年對父親不聞不問 弟弟打官司用這理由拔掉哥哥繼承權

「這個兒子有跟沒有一樣，從沒想過我們一直在找他」，新北一名男子疑似因為債務因素，選擇離家出走與父母及弟弟斷絕一切往來，就...

交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

蔡男和曾女交往期間，把信用卡交給曾女持用。兩人分手後，蔡男指控曾女在交往期間，未經他授權在全聯盜刷他的信用卡1060元，...

刑事局警官盜領贓款 獲判緩刑

刑事警察局二線三星蔡姓偵查正，涉利用辦案查扣洗錢集團旗下公司金融卡，三度變裝盜領共卅萬元。蔡自承「鬼迷心竅」，新北地方法...

監警環聯合稽查改裝車熱點台七乙 攔查53機車違規逾三成

橫跨新北市三峽區、桃園市大溪區的台七乙線，不僅是周末民眾往來旅遊要道，更因道路蜿蜒成為汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝...

醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時...

彰化男搭酒駕友開車出車禍 回警一聲「嘿」被送頂替罪 獲無罪確定

彰化縣黃姓男子在去年初時，與劉姓女子在一間小吃部喝酒，席後由劉女開車載黃返家，途中劉女撞上另輛機車，釀二人受傷，警方到場...

