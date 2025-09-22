快訊

交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

蔡男和曾女交往期間，把信用卡交給曾女持用。兩人分手後，蔡男指控曾女在交往期間，未經他授權在全聯盜刷他的信用卡1060元，求償10萬元。法官審理後指出，曾女刷卡後，蔡男可收到銀行通知，未要求止付形同授權，判曾女免賠。全案可上訴。

判決指出，蔡姓男子和曾姓女子2022年間開始交往，成為男女朋友，1年多後分手。蔡男提告主張，他和曾女交往期間，曾和曾女與她的姊妹，一同到禪寺祭拜3人的母親。

蔡男說，2023年6月21日他和曾女感情決裂，曾女在7月3日和姊妹到基隆1家全聯門市購物，擅自使用他的信用卡盜刷簽帳1060元。他向曾女追討這筆消費款項，竟遭曾女聲請跟騷保護令。

蔡男指出，他曾多次聲請調解沒有結果，因此提告請求曾女姊妹3人給付「消費款10倍賠償」，加上精神慰撫金合計10萬元。

曾女答辯，她和蔡男交往期間，蔡把信用卡交給她，用來簽帳支付雙方日常生活所需及曾父安養費用。她在簽帳後會向蔡男報備，蔡男也可經由發卡銀行發出的手機訊息，了解她的刷卡情況，並不是盜刷。

曾女的姊妹是同案被告，1人答辯當天開車載曾女到全聯，但她並沒有下車，參與曾女刷卡消費。另1人說，當天並未與曾女去全聯，沒有和曾女一起刷卡消費。

基隆地方法院法官審理後指出，蔡男提出刷卡簽帳訊息、全聯門市消銷售資訊，以及刷卡當天曾女打卡IG頁面，只能說明曾女和1名姊妹到全聯消費，以及曾女持蔡男的信用卡簽帳，但不能進一步引證蔡男「不同意」曾女刷卡行為。

法官查出，蔡男曾報案指控曾女涉嫌盜刷他的信用卡，檢察官偵查後處分不起訴。蔡男在檢方偵查時說，與曾女交往後，她第1次拿他的信用卡簽帳消費，有經過他同意，後來信用卡就放在曾女那邊。2023年11月22日要她還卡，曾女才把信用卡留在派出所還給他。蔡男也說，曾女有些刷卡有告知，他剛開始也同意，後來有幾筆沒有經過他同意。

法官認為，相關事證可佐證信用卡是蔡男交付曾女，2023年11月22日返還。信用卡歷次簽帳，蔡男也都可經其手機接獲銀行發送的即時通知。

法官說，如果曾女用信用卡簽帳「未獲授權」，蔡男大可經由「刷卡通知」頁面，點選「通報這筆不是我刷的」，回傳訊息給發卡銀行，就可輕鬆止付避免受盜刷連累，但蔡男卻無作為，客觀上可證曾女持信用卡簽帳「獲授權」。

法官指出，消費款僅事涉一般金錢糾紛，民法無「懲罰性賠償」特別規定，單純財產上損害也無請求精神慰撫金根據，因此蔡男主張曾女和姊妹賠償消費款10倍賠償、精神慰撫金共10萬元，欠缺適法依據，加上蔡男不能舉證侵權行為的責任原因，駁回告訴。

蔡男和曾女分手後，指控曾女在交往期間未經他授權，在全聯盜刷他的信用卡1060元，求償10萬元。法官審理後指出，曾女刷卡後，蔡男可收到銀行通知，未要求止付形同授權，判曾女免賠。聯合報系資料照
蔡男和曾女分手後，指控曾女在交往期間未經他授權，在全聯盜刷他的信用卡1060元，求償10萬元。法官審理後指出，曾女刷卡後，蔡男可收到銀行通知，未要求止付形同授權，判曾女免賠。聯合報系資料照

法官 盜刷 信用卡

相關新聞

躲債離家25年對父親不聞不問 弟弟打官司用這理由拔掉哥哥繼承權

「這個兒子有跟沒有一樣，從沒想過我們一直在找他」，新北一名男子疑似因為債務因素，選擇離家出走與父母及弟弟斷絕一切往來，就...

交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

蔡男和曾女交往期間，把信用卡交給曾女持用。兩人分手後，蔡男指控曾女在交往期間，未經他授權在全聯盜刷他的信用卡1060元，...

刑事局警官盜領贓款 獲判緩刑

刑事警察局二線三星蔡姓偵查正，涉利用辦案查扣洗錢集團旗下公司金融卡，三度變裝盜領共卅萬元。蔡自承「鬼迷心竅」，新北地方法...

監警環聯合稽查改裝車熱點台七乙 攔查53機車違規逾三成

橫跨新北市三峽區、桃園市大溪區的台七乙線，不僅是周末民眾往來旅遊要道，更因道路蜿蜒成為汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝...

醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時...

彰化男搭酒駕友開車出車禍 回警一聲「嘿」被送頂替罪 獲無罪確定

彰化縣黃姓男子在去年初時，與劉姓女子在一間小吃部喝酒，席後由劉女開車載黃返家，途中劉女撞上另輛機車，釀二人受傷，警方到場...

