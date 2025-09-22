交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

蔡男和曾女交往期間，把信用卡交給曾女持用。兩人分手後，蔡男指控曾女在交往期間，未經他授權在全聯盜刷他的信用卡1060元，求償10萬元。法官審理後指出，曾女刷卡後，蔡男可收到銀行通知，未要求止付形同授權，判曾女免賠。全案可上訴。

判決指出，蔡姓男子和曾姓女子2022年間開始交往，成為男女朋友，1年多後分手。蔡男提告主張，他和曾女交往期間，曾和曾女與她的姊妹，一同到禪寺祭拜3人的母親。

蔡男說，2023年6月21日他和曾女感情決裂，曾女在7月3日和姊妹到基隆1家全聯門市購物，擅自使用他的信用卡盜刷簽帳1060元。他向曾女追討這筆消費款項，竟遭曾女聲請跟騷保護令。

蔡男指出，他曾多次聲請調解沒有結果，因此提告請求曾女姊妹3人給付「消費款10倍賠償」，加上精神慰撫金合計10萬元。

曾女答辯，她和蔡男交往期間，蔡把信用卡交給她，用來簽帳支付雙方日常生活所需及曾父安養費用。她在簽帳後會向蔡男報備，蔡男也可經由發卡銀行發出的手機訊息，了解她的刷卡情況，並不是盜刷。

曾女的姊妹是同案被告，1人答辯當天開車載曾女到全聯，但她並沒有下車，參與曾女刷卡消費。另1人說，當天並未與曾女去全聯，沒有和曾女一起刷卡消費。

基隆地方法院法官審理後指出，蔡男提出刷卡簽帳訊息、全聯門市消銷售資訊，以及刷卡當天曾女打卡IG頁面，只能說明曾女和1名姊妹到全聯消費，以及曾女持蔡男的信用卡簽帳，但不能進一步引證蔡男「不同意」曾女刷卡行為。

法官查出，蔡男曾報案指控曾女涉嫌盜刷他的信用卡，檢察官偵查後處分不起訴。蔡男在檢方偵查時說，與曾女交往後，她第1次拿他的信用卡簽帳消費，有經過他同意，後來信用卡就放在曾女那邊。2023年11月22日要她還卡，曾女才把信用卡留在派出所還給他。蔡男也說，曾女有些刷卡有告知，他剛開始也同意，後來有幾筆沒有經過他同意。

法官認為，相關事證可佐證信用卡是蔡男交付曾女，2023年11月22日返還。信用卡歷次簽帳，蔡男也都可經其手機接獲銀行發送的即時通知。

法官說，如果曾女用信用卡簽帳「未獲授權」，蔡男大可經由「刷卡通知」頁面，點選「通報這筆不是我刷的」，回傳訊息給發卡銀行，就可輕鬆止付避免受盜刷連累，但蔡男卻無作為，客觀上可證曾女持信用卡簽帳「獲授權」。