快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

促轉會認規避調查政治檔案 國民黨興訟抗罰敗訴

中央社／ 台北21日電

促轉會民國111年間認定國民黨不通報各工作會的政治檔案數量及存放地點等，明顯規避、妨礙調查，開罰30萬元並限期改善。國民黨不服興訟抗罰，法院日前判決敗訴，可上訴。

全案緣於，促進轉型正義委員會（民國111年5月30日解散，由國家發展委員會辦理）依促進轉型正義條例辦理開放政治檔案、審定政黨持有政治檔案等事項，於107年8月間發函請社團法人中國國民黨通報所持有的政治檔案，國民黨於同年10月間通報政治檔案目錄計4萬3095筆。

促轉會分二階段完成檔案審定後，發現國民黨仍有未通報持有的政治檔案，發函要求補正通報所持有的政治檔案；國民黨函復稱，並無其餘檔案可通報。

促轉會主動調查後，在110年1月間及3月間陸續發函附清單，要求國民黨補正通報各工作會尚未通報的政治檔案數量及其存放地點，這些工作會包含海外工作會、文化工作會、青年工作會等。

國民黨陸續函復稱，並無其餘檔案可通報，而且促轉會所附清單，實為首見，無法確認附件內容的相應意義。促轉會約詢國民黨之前工讀生、前中央委員會文化傳播委員會黨史館人員、曾任國立政治大學圖書館主管人員等人後，取得「中國國民黨黨史館館藏目錄調查清單」及「託管協議執行清冊」等並確認資料屬實。促轉會與國民黨就未通報的政治檔案等事宜召開多次協商會議。

促轉會認定國民黨確實持有工作會等政治檔案，卻未提出，屬於無正當理由規避、妨礙促轉會調查，並於111年4月27日決議開罰國民黨新台幣30萬元，須於收受處分書後限期提出函列尚未通報的政治檔案、數量及其存放地點。

國民黨不服，提起訴願主張，工作會既是內部組織，工作會的檔案記載當然僅及於與國民黨務相關事項，如果涉及國家運作或威權體制的事項，則應是記載於政府單位所製作的檔案紀錄，因此無論工作會等政治檔案現流落何處，其內容均非促轉條例規範事項，即非政治檔案。國民黨不服訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟。

台北高等行政法院18日宣判，判決駁回，即國民黨敗訴，全案可上訴。

檔案 國民黨

延伸閱讀

不滿辯論未受邀卓伯源衝會場 連勝文：國民黨會辦政見發表會

卓伯源未受邀媒體主辦辯論 鄭麗文：建議所有人一起參與

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

未來國民黨主席面臨1最大挑戰 蔡正元：難度很高

相關新聞

監警環聯合稽查改裝車熱點台七乙 攔查53機車違規逾三成

橫跨新北市三峽區、桃園市大溪區的台七乙線，不僅是周末民眾往來旅遊要道，更因道路蜿蜒成為汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝...

醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時...

彰化男搭酒駕友開車出車禍 回警一聲「嘿」被送頂替罪 獲無罪確定

彰化縣黃姓男子在去年初時，與劉姓女子在一間小吃部喝酒，席後由劉女開車載黃返家，途中劉女撞上另輛機車，釀二人受傷，警方到場...

台中移工宿舍喋血疑因音樂太大聲 1越籍移工揮刀3傷急送醫

台中市烏日區昨天深夜傳出移工宿舍喋血案，一名越南籍移工在8人宿舍聽音樂時，疑遭同住的移工嫌太大聲爆發口角衝突，憤而竟拿刀...

潮州鎮代會前秘書用公款買iPhone送朋友、請吃飯旅遊 貪汙判5年

屏東縣潮州鎮代表會前秘書宋男擔任秘書期間用代表會公務預算買iPhone手機送友人蔡女的兒子郭男，還用公款稱「開我統編」、...

種植九重葛遭鄰拔起致植栽枯死 法院判要賠2萬8千元

崔姓男子不滿李姓女子挖掘拔起他種植的九重葛，導致九重葛枯死，提出刑民事訴訟，刑事部分，李獲不起訴處分；民事部分，崔共求償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。