監警環聯合稽查改裝車熱點台七乙 攔查53機車違規逾三成

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

橫跨新北市三峽區、桃園市大溪區的台七乙線，不僅是周末民眾往來旅遊要道，更因道路蜿蜒成為汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛。為維護交通秩序與環境安寧，三峽警分局昨聯手環保局和監理站執行聯合稽查，前後攔查53輛機車，當中有17輛有各式不同的違規，違規率逾三成。

昨天的聯合稽查行動，是由三峽警分局長許再周、板橋監理站站長林守信親自督導並配合環保局人員執行，目的是掃蕩危險駕駛、改裝車與重大交通違規等。未來也將持續採取不定期、不定點的方式執行，並同步運用CCTV即時監看與區域聯防群組，與桃園大溪分局建立跨轄快打機制，確保若有突發事件，警方第一時間便能立刻調度反應。

這次聯合稽查攔查53部大型和普通重型機車，分別查獲改裝車5件、無照駕駛2件、越級駕駛3件，監理單位並開立臨檢通知單4件，環保局檢測排氣噪音未合格3件。

警方提醒，目前台七乙沿線已建置完整的多層次科技執法網絡，包含固定式測速照相、機動測速照相及雙向區間測速系統，形成全天候監控、無死角的防制網，藉由科技輔助有效遏止車輛超速與危險駕駛行為，希望能協助提升用路人守法觀念。

台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝
台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝
台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝
台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝
台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局昨聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝
台七乙線是汽、機車跑山熱門路段，常有非法改裝車輛前往危險駕駛，三峽警分局昨聯手環保局和監理站執行聯合稽查。記者蔣永佑／翻攝

