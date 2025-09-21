醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時有喝啤酒；他最後因拒絕酒測被開出18萬元罰單、吊銷駕照，不服提起行政訴訟，主張員警任意盤查、也未告知權益，法院駁回告訴。

至於方所騎機車為妻所有，方妻並非酒駕拒測行為人，最高行政法院已統一見解，不得施以吊扣汽機車牌照行政罰，因此交通局裁處吊銷機車牌24個月獲撤銷。

判決書指出，方姓醫師2022年9月16日晚間11時許，騎著妻子機車行經台南市一處巷口，有逆向行駛橫越車道且未依規定使用方向燈行為，為巡邏員警目擊並驅車上前攔停，在盤查過程中發現方身上有酒味，乃以酒精檢知器檢測。

當時方測出有酒精反應，員警要實施酒精檢測，方拒絕，因此舉發「拒絕接受酒精濃度測試檢定」，台南市交通局去年5月裁處「罰鍰18萬元，吊銷機車駕駛執照3年，3年內不得重新考領」等、妻子機車也「吊扣汽車牌照24個月」，方與妻子不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

方姓醫師主張，他是台南市一間診所的醫師，因當時還處於新冠肺炎疫情期間，每日看診結束後，會以酒精對診所內部進行全面性消毒；當日騎機車僅因多看員警兩眼，便遭員警尾隨盤查，他沒有任何危險駕駛行為，認為員警已違反憲法保障人民自由權利，才拒絕酒測。

方認為，員警在他拒絕酒測時，並未完整告知拒測相關權益，屬於程序重大瑕疵；妻子部分，則不得純以駕駛人有拒絕接受酒測違規事實，即反面推論所有人未盡注意義務，此為欠缺期待可能性而有阻卻違法事由，請求撤銷交通局相關處分。

法院當庭勘驗採證光碟，員警詢問「有沒有喝酒」，方回答「可是我覺得這個會不準，因為我開診所，我們每天都有噴酒精」；員警告知「噴得很快就揮發掉了」，當請方吹氣時出現反應後詢問「有啊，你有喝酒，你喝什麼酒」，方稱「可能就是啤酒這樣子而已啦」。

另外，從採證影片中，可見員警已一再告知拒測法律效果，並多次詢問是否接受酒測，足認員警已盡相關法律權利告知，符合正當法律程序；方訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康