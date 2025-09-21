快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時有喝啤酒；他最後因拒絕酒測被開出18萬元罰單、吊銷駕照，不服提起行政訴訟，主張員警任意盤查、也未告知權益，法院駁回告訴。

至於方所騎機車為妻所有，方妻並非酒駕拒測行為人，最高行政法院已統一見解，不得施以吊扣汽機車牌照行政罰，因此交通局裁處吊銷機車牌24個月獲撤銷。

判決書指出，方姓醫師2022年9月16日晚間11時許，騎著妻子機車行經台南市一處巷口，有逆向行駛橫越車道且未依規定使用方向燈行為，為巡邏員警目擊並驅車上前攔停，在盤查過程中發現方身上有酒味，乃以酒精檢知器檢測。

當時方測出有酒精反應，員警要實施酒精檢測，方拒絕，因此舉發「拒絕接受酒精濃度測試檢定」，台南市交通局去年5月裁處「罰鍰18萬元，吊銷機車駕駛執照3年，3年內不得重新考領」等、妻子機車也「吊扣汽車牌照24個月」，方與妻子不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

方姓醫師主張，他是台南市一間診所的醫師，因當時還處於新冠肺炎疫情期間，每日看診結束後，會以酒精對診所內部進行全面性消毒；當日騎機車僅因多看員警兩眼，便遭員警尾隨盤查，他沒有任何危險駕駛行為，認為員警已違反憲法保障人民自由權利，才拒絕酒測。

方認為，員警在他拒絕酒測時，並未完整告知拒測相關權益，屬於程序重大瑕疵；妻子部分，則不得純以駕駛人有拒絕接受酒測違規事實，即反面推論所有人未盡注意義務，此為欠缺期待可能性而有阻卻違法事由，請求撤銷交通局相關處分。

法院當庭勘驗採證光碟，員警詢問「有沒有喝酒」，方回答「可是我覺得這個會不準，因為我開診所，我們每天都有噴酒精」；員警告知「噴得很快就揮發掉了」，當請方吹氣時出現反應後詢問「有啊，你有喝酒，你喝什麼酒」，方稱「可能就是啤酒這樣子而已啦」。

另外，從採證影片中，可見員警已一再告知拒測法律效果，並多次詢問是否接受酒測，足認員警已盡相關法律權利告知，符合正當法律程序；方訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市方姓醫師因拒測被開出18萬元罰單、吊銷駕照，不服提起行政訴訟，主張員警任意盤查、也未告知權益，法院判決駁回告訴。本報資料照片
台南市方姓醫師因拒測被開出18萬元罰單、吊銷駕照，不服提起行政訴訟，主張員警任意盤查、也未告知權益，法院判決駁回告訴。本報資料照片

酒精 酒測 醫師

延伸閱讀

影／想停車卻催油撞大門 礁溪火車站前統一超商清晨遭撞玻璃碎滿地

這2類人最容易吸引蚊子！營養師建議飲食改善 減低被咬機會

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片全公布

相關新聞

台中移工宿舍喋血疑因音樂太大聲 1越籍移工揮刀3傷急送醫

台中市烏日區昨天深夜傳出移工宿舍喋血案，一名越南籍移工在8人宿舍聽音樂時，疑遭同住的移工嫌太大聲爆發口角衝突，憤而竟拿刀...

潮州鎮代會前秘書用公款買iPhone送朋友、請吃飯旅遊 貪汙判5年

屏東縣潮州鎮代表會前秘書宋男擔任秘書期間用代表會公務預算買iPhone手機送友人蔡女的兒子郭男，還用公款稱「開我統編」、...

醫師稱用酒精消毒才有酒味...拒測挨罰18萬 提告控員警任意盤查

台南市方姓醫師深夜騎機車逆向行駛加未使用方向燈，員警攔檢時聞到酒味，他主張是下班前以酒精對內部全面消毒，但也承認吃晚餐時...

彰化男搭酒駕友開車出車禍 回警一聲「嘿」被送頂替罪 獲無罪確定

彰化縣黃姓男子在去年初時，與劉姓女子在一間小吃部喝酒，席後由劉女開車載黃返家，途中劉女撞上另輛機車，釀二人受傷，警方到場...

種植九重葛遭鄰拔起致植栽枯死 法院判要賠2萬8千元

崔姓男子不滿李姓女子挖掘拔起他種植的九重葛，導致九重葛枯死，提出刑民事訴訟，刑事部分，李獲不起訴處分；民事部分，崔共求償...

他偷走同住前妻的7個名牌包典當40萬元 前妻提告後求情獲輕判3月

王姓男子與陳姓前妻離婚後仍同住，王男在更衣室、主臥室偷走陳女的7個名牌包，送當鋪典當40萬元，成了竊案被告。陳女因王男已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。