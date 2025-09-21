彰化男搭酒駕友開車出車禍 回警一聲「嘿」被送頂替罪 獲無罪確定

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子在去年初時，與劉姓女子在一間小吃部喝酒，席後由劉女開車載黃返家，途中劉女撞上另輛機車，釀二人受傷，警方到場時，黃男因泥醉被問是否為酒駕者時，回了一聲「嘿」，但警方查出是劉女駕駛，將黃依頂替罪送辦，一、二審都認定，黃當時酒精濃度達每公升0.92毫克，反應能力已下降，主觀無頂替劉女犯意，加上劉女第一時間已承認是駕駛，判黃無罪確定。

判決指出，黃姓男子在去年2月間，與劉姓女子在彰化縣一間小吃部喝酒，酒後搭乘劉女車輛返家，未料途中行經彰化縣大村鄉美港路一處交岔路口時，撞上朱姓女機車騎士，造成朱女與同車梁姓乘客受傷。

警方巡經該處前往處理、通報支援，劉女下車後向警方表示，其為駕駛人，接受酒測，而黃男下車後，接受另名到場支援警員詢問，黃男聽到警員叫自己姓名後，警員詢問「剛剛是不是你開的」，黃男回答一聲「嘿」，後續被警方詢問是否酒駕時，即語焉不詳，後續又辱罵警員三五字經，又說「那個沒我做的」。

警方仍將黃男依頂替罪送辦，黃男在警詢時雖承認有當時是駕駛者，但強調當天太醉、講話太快。

彰化地院審認，劉女在警員到場時，即已承認是該車駕駛，警員也有目擊當時劉女是從駕駛座走下，詢問黃男的是另名到場支援警員，不清楚劉女已坦認是駕駛狀況，才會詢問黃男是否為駕駛。

黃男當時酒精濃度達每公升0.92毫克，已影響反應與表達能力，不能以當時黃男的回答，認定黃有頂替劉女犯意，判黃無罪。

全案上訴台中高分院後近日審結，仍認定警員在未經調查，逕指黃男為肇事駕駛人時，黃沒有及時否認，就認定黃有頂替犯行，判無罪確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣黃姓男子被控涉犯頂替罪，台中高分院判他無罪確定。圖／本報系資料照
彰化縣黃姓男子被控涉犯頂替罪，台中高分院判他無罪確定。圖／本報系資料照

