台中移工宿舍喋血疑因音樂太大聲 1越籍移工揮刀3傷急送醫

台中市烏日區昨天深夜傳出移工宿舍喋血案，一名越南籍移工在8人宿舍聽音樂時，疑遭同住的移工嫌太大聲爆發口角衝突，憤而竟拿刀揮舞，混亂間造成2名泰國籍移工手臂、1越南籍移工腳掌受傷，地面上血跡斑斑，3名傷者送醫治療，均無生命危險，目前涉案的越南籍移工逃逸中，全案依傷害罪偵辦。

烏日分局溪南所所長陳佑而說明，昨天深夜11時56分獲報，烏日區溪南路一處移工宿舍有糾紛。經了解為泰籍與越籍移工疑似發生口角衝突，1名越南籍移工持利器劃傷3名同住移工，均送往中山附醫治療，目前均無大礙，全案依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查，宿舍共住有8名移工，其中包含越南籍6名，泰國籍2名，全為合法移工，目前警方正全力查緝在逃犯嫌，其他移工均已到案說明。