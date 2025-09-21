潮州鎮代會前秘書用公款買iPhone送朋友、請吃飯旅遊 貪汙判5年

屏東縣潮州鎮代表會前秘書宋男擔任秘書期間用代表會公務預算買iPhone手機送友人蔡女的兒子郭男，還用公款稱「開我統編」、「我請你們吃」，請友人吃高檔餐廳，還支付蔡女一家旅遊經費，報公帳。檢廉獲悉後偵辦起訴，屏東地院近日審結，判前秘書宋男犯侵占公有器材罪等，應執行有期徒刑5年、褫奪公權4年，全案可上訴。

判決指出，潮州鎮代表會前秘書宋男2012年2月起到2022年12月24日擔任代表會秘書時，以「代表會副主席及秘書公務電話手機購置」為由，向代表會總務兼會計人員郭男預知公款9.9萬元，以代表會職員購買兩支iPhone13 Pro Max手機，一支金色、一支銀色，當天27日晚間，宋男將金色iPhone手機送給蔡女的兒子郭男。

潮州鎮代表會在2022年12月24日清點財產，宋男才將自己買的iPhone13紅色頂替先前金色iPhone繳回，代表會人員在財產清點移交時發現有異。

判決指出，宋姓秘書被查出利用職務詐取財物，宋男在2022年4月1日下午，用LINE傳公務名片給郭男，寫著「開我統編」、「我請你們吃」，郭男得知代表會統編，吃飯時，請店家打代表會統編核銷，再請母親蔡女將收據發票交給宋姓秘書。

判決指出，蔡女與親友餐敘與代表會公務無關，實際宋姓秘書與蔡女等人家族旅遊，相關經費不可用公款核銷，宋姓秘書與蔡女，將旅遊行程發票，打上代表會統編，向旅行社提代收轉付收據等核銷。

判決指出，當時潮州鎮代表會主席陳貞亮證稱，公務手機買了就是公務聯繫。法院認為，縱使後來沒做公務使用，仍屬公有，公用器材。對於宋姓秘書辯稱手機購買後沒完成財產登記驗收等實屬無據。

當時鎮代會主席陳貞亮證稱，他沒有請宋秘書做選民服務、或請里民吃飯，也沒有辦理親子活與國內經建考察等，一般辦理親子活動與國內經建考察都是上班日。法院認為，陳貞亮未授權宋秘書以公費餐敘與公務無關，宋秘書已踰越使用公印範圍，應屬盜用公印無誤。另外親子活動部分，也不會舉辦在假日，對此部分供述，應可採信；宋秘書製作出兩版本旅遊保險名單，顯示代表會人員保險名單僅供詐取公款，未安排代表會親子活動的真意。