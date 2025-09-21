種植九重葛遭鄰拔起致植栽枯死 法院判要賠2萬8千元

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

崔姓男子不滿李姓女子挖掘拔起他種植的九重葛，導致九重葛枯死，提出刑民事訴訟，刑事部分，李獲不起訴處分；民事部分，崔共求償16萬5千元，台南地院柳營簡易庭認定九重葛價值鑑定為2萬8千元，判決李姓女子應賠償，其餘部分則駁回請求。

崔姓男子提起民事訴訟指出，李姓女鄰居以保麗龍箱盛裝不明液體，澆灌他栽植的九重葛，導致九重葛枯萎，去年3月5日下午3時許，還以工具挖掘，將九重葛拔起，導致九重葛死亡，該九重葛價值3萬元。

崔主張，李女應賠償他九重葛的費用及精神慰撫金10萬，還有為防止九重葛遭人破壞所花費裝設監視器支出3萬1千元、為提起訴訟影印文書及相片支出4千元，依民法請求李女負侵權行為損害賠償責任。

李女對曾將九重葛拔起推倒一事並不爭執，她表示，案經台南地檢署認定植栽未死亡，對她已處分不起訴，她無須賠償九重葛毀損3萬元及精神慰撫金等；崔安裝監視器及提起訴訟影印文書及相片，都是崔自己決定要做的，要她支付不合理。

台南地院柳營簡易庭認為，經崔姓男子聲請鑑定九重葛，彰化縣園藝花卉商業同業公會鑑定指出，標的物根部外皮脫落，相對於其他部位明顯枯朽，判斷死亡原因可能因根部受損導致；堪認鑑定報告客觀、中立，及具可信性，確認九重葛目前已死亡。

法院指出，樹木樹根遭拔起時，樹根容易受損，而受損後將導致吸收水分、養分不佳，且受傷根部病菌容易入侵，導致死亡；另樹根暴露在陽光、乾風亦導致水分快速蒸發而死亡，則李的行為致九重葛樹根受損至死亡，其間具相當因果關係。

法院說明，檢方不起訴處分書中並未認定九重葛死亡與否，是基於無罪推定、罪疑唯輕原則，在沒有積極證據認定九重葛死亡情況下，對李女為有利解釋；李女所辯，自屬無據，依鑑定報告九重葛死亡前價值為2萬8000元，則崔得請求李女賠償2萬8000元。

至於裝設監視器支出，與九重葛受損費用支出間無責任範圍因果關係，提起訴訟影印文書及相片為提起訴訟所支出，也非回復九重葛所有權所必要費用；崔的人格權也沒有遭不法侵害，相關請求賠償金額，均於法無憑，不應准許。

崔姓男子不滿李姓鄰居挖掘拔起他種植的九重葛，最終導致九重葛死亡，不滿提出刑民事訴訟。九重葛示意圖／本報資料照片
死亡 相片 監視器

