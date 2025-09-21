他偷走同住前妻的7個名牌包典當40萬元 前妻提告後求情獲輕判3月

王姓男子與陳姓前妻離婚後仍同住，王男在更衣室、主臥室偷走陳女的7個名牌包，送當鋪典當40萬元，成了竊案被告。陳女因王男已陸續賠償她30萬元，開口為他求情。法官審理後，依竊盜罪判王男3月徒刑，可易科罰金。

基隆地檢署檢察官提訴指出，王男與陳女原夫妻，去年10月11日離婚後仍在基隆同住，屬家庭暴力防治法第3條第1、2款家庭成員關係。

王男因經濟拮据，今年3月間基於竊盜犯意，在與陳女同住處的更衣室、主臥室，偷走7個陳女的名牌包，得手後分別帶至台北市2當鋪典當共40萬元

陳女今年4月19日整理住處物品時，發現名牌包不翼而飛遂報警處理。警方查出王男涉案，王男坦承拿陳女的名牌包去典當。

警方將案移送基隆地檢署偵辦，檢察官傳喚王男未到，依警詢時坦承犯行，並與陳女指訴情節大致相符，加上現場照片等事證，認定王男涉犯竊盜罪，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。