他偷走同住前妻的7個名牌包典當40萬元 前妻提告後求情獲輕判3月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

王姓男子與陳姓前妻離婚後仍同住，王男在更衣室、主臥室偷走陳女的7個名牌包，送當鋪典當40萬元，成了竊案被告。陳女因王男已陸續賠償她30萬元，開口為他求情。法官審理後，依竊盜罪判王男3月徒刑，可易科罰金。

基隆地檢署檢察官提訴指出，王男與陳女原夫妻，去年10月11日離婚後仍在基隆同住，屬家庭暴力防治法第3條第1、2款家庭成員關係。

王男因經濟拮据，今年3月間基於竊盜犯意，在與陳女同住處的更衣室、主臥室，偷走7個陳女的名牌包，得手後分別帶至台北市2當鋪典當共40萬元

陳女今年4月19日整理住處物品時，發現名牌包不翼而飛遂報警處理。警方查出王男涉案，王男坦承拿陳女的名牌包去典當。

警方將案移送基隆地檢署偵辦，檢察官傳喚王男未到，依警詢時坦承犯行，並與陳女指訴情節大致相符，加上現場照片等事證，認定王男涉犯竊盜罪，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後指出，王男竊取陳姓前妻財物，對陳女財產權與共同生活空間的隱私毫無尊重，竊得財物價值高達40萬元，應予責難。考量王男坦承犯行，已陸續賠償陳女30萬元，加上陳女請求從輕量刑，兼衡素行，判刑3月。如易科罰金以1千元折算1日。犯罪所得10萬元沒收，不能沒收或不宜執行沒收時追徵價額。全案可上訴。

王姓男子與陳姓前妻離婚後仍同住，王男偷走陳女的7個名牌包典當40萬元。基隆地院審理時，陳女因王男已陸續賠償30萬元為他求情，法官依竊盜罪判王男3月徒刑。報系資料照
報系資料照

基隆 竊盜 名牌包

