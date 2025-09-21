人在看守所不滿女友分手 寫信稱「黃子佼怎麼紅的」 恐嚇罪判5月

29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」；王女心生恐懼，認為凃要散播2人私密影像，向警方報案提告。凃在台南地院審理時，承認犯行，依恐嚇罪判刑5月，民事部分，台南簡易庭判決應賠償6萬元。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，凃姓男子與王姓女子前為男女朋友，去年7月涂因案遭收押在苗栗看守所，對於王女要跟他分手心生不滿，7月4日竟自看守所內寄送信件給王女，寫下「我們住在小北樓上做什麼事我都有存，不懂去查，黃子『姣』怎麼紅的（應為佼）」。

涂的信件要求「我只是要你回我信而已」，讓王女心生畏懼，向台南市警方報案；警方詢問時，凃先承認確實有散播王女裸照的意圖，想說嚇嚇她，檢方偵訊時，他改口否認恐嚇，辯稱沒有講什麼、沒有什麼意思、沒幹嘛、就看她會不會收到、「我不認阿」、「我現在就說沒有」。

檢察官依恐嚇罪將凃提起公訴，並請法院審酌凃犯案時已處於矯正單位內，竟仍犯案，顯見無視國家司法、矯正機關甚明，犯後更翻異前詞飾詞狡辯，態度惡劣，所為造成王女身心痛苦，建請從重量刑。台南地院刑事庭審理時，凃才承認犯行，依恐嚇罪判刑5月。