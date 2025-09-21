快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

人在看守所不滿女友分手 寫信稱「黃子佼怎麼紅的」 恐嚇罪判5月

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」；王女心生恐懼，認為凃要散播2人私密影像，向警方報案提告。凃在台南地院審理時，承認犯行，依恐嚇罪判刑5月，民事部分，台南簡易庭判決應賠償6萬元。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，凃姓男子與王姓女子前為男女朋友，去年7月涂因案遭收押在苗栗看守所，對於王女要跟他分手心生不滿，7月4日竟自看守所內寄送信件給王女，寫下「我們住在小北樓上做什麼事我都有存，不懂去查，黃子『姣』怎麼紅的（應為佼）」。

涂的信件要求「我只是要你回我信而已」，讓王女心生畏懼，向台南市警方報案；警方詢問時，凃先承認確實有散播王女裸照的意圖，想說嚇嚇她，檢方偵訊時，他改口否認恐嚇，辯稱沒有講什麼、沒有什麼意思、沒幹嘛、就看她會不會收到、「我不認阿」、「我現在就說沒有」。

檢察官依恐嚇罪將凃提起公訴，並請法院審酌凃犯案時已處於矯正單位內，竟仍犯案，顯見無視國家司法、矯正機關甚明，犯後更翻異前詞飾詞狡辯，態度惡劣，所為造成王女身心痛苦，建請從重量刑。台南地院刑事庭審理時，凃才承認犯行，依恐嚇罪判刑5月。

案經王女提出附帶民事求償50萬元，台南地院台南簡易庭認為，凃姓男子犯行明確，王女精神上自受有相當痛苦，請求凃給付精神慰撫金，於法有據；考量雙方學經歷、工作、身分、地位、經濟能力等，認定凃應給付6萬元，逾此部分請求，則無理由，應予駁回。

29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」。本報資料照片
29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」。本報資料照片

台南 恐嚇 分手

延伸閱讀

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

Keanna指前夫謝和弦染指兄弟女友 挨告誹謗獲不起訴

國訓直排輪教練黃明嵩劈腿還插女友喉嚨 女友怕他交保：正常人誰會插

17歲少年砍死女友逃彰化 躲藏的賓館9年前曾爆感情糾紛引槍戰

相關新聞

傳電子卷證給金主 車手律師遭訴

陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，台中地檢署發現蔡被起訴後，陳姓律師竟將包括個資、...

人在看守所不滿女友分手 寫信稱「黃子佼怎麼紅的」 恐嚇罪判5月

29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」；王女心生恐懼，認為凃...

起訴後洩偵查卷證算洩密？無前例可循 檢察官盼法院畫訂界限

台中地檢署偵辦陳姓律師洩密案，全案攸關案件起訴後，在不適用偵查不公開原則下，律師對卷證使用有無明確的界限，檢察官戴旻諺發...

父酒駕罰單藏起來欠9.9萬元 執行署扣股票 兒急幫父繳清

屏東市一名男子酒駕騎機車犯公共危險罪法院判處有期徒刑執行完畢，該名男子駕照被查扣，未料這名男子又因酒駕違規，被裁罰9.9...

又有清潔隊員收賄！ 違法清運商業廢棄物「拿近20萬」丟工作

桃園市政府環境管理處所屬焦姓清潔隊員、資源回收組劉姓隊員，涉嫌與未具合法廢棄物處理資格的宋姓商人勾結，自2020年9月起...

皮筋綁貓尾巴害壞死切除 飼主友遭訴

葉姓男子代保管友人飼養的米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死，須手術切除尾端。飼主心疼愛貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。