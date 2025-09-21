起訴後洩偵查卷證算洩密？無前例可循 檢察官盼法院畫訂界限

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦陳姓律師洩密案，全案攸關案件起訴後，在不適用偵查不公開原則下，律師對卷證使用有無明確的界限，檢察官戴旻諺發現法界至今無明確見解，他決定挑戰法律，歷時數月爬梳、整理判例舉證起訴，更不諱言縱使法院判決無罪，未來仍有助釐清辯護人卷證管理、使用準繩。

經查，陳姓律師替詐騙集團蔡姓車手辯護，案件剛偵結不久，陳就將偵查卷證傳給出律師費的同團吳姓金主，陳否認犯罪，辯稱「要向吳確認有無繼續付律師費。」但卷證涵蓋蔡男、遭詐被害人個資、偵辦內容等秘密，檢方認定陳涉嫌洩密、違反個資法。

檢察官戴旻諺明確指出，本案涉及刑事案件偵查終結後，在不適用偵查不公開原則下，辯護人對依法取得案件卷證使用上是否應有一定限制，檢察官檢索歷來判決內容，發現至今法院尚未對這類案件表示法律見解，也未明確指出辯護人對卷證使用界線。

他認為，陳律師傳卷證給吳男的行為，與「對蔡的實質辯護」、「蔡的訴訟權保障」根本無關，甚至可能讓吳取得後，騷擾蔡及其他被害人，此舉反而是侵害蔡公正受審權利。

而蔡男詐欺案雖經偵查終結，不適用偵查不公開原則，但依最高法院判決見解，刑法第132條的秘密，非以有明文規定為唯一標準，應視資料是否屬於僅特定少數人可取得而定，且本案洩漏的資料也屬於刑法第316條與318條之1的秘密。

由於該類行為過去無實例，戴旻諺決定挑戰法律，逐一解釋法律適用及建構犯罪理由，從陳身為律師就該卷證有保密義務、何謂秘密定義，及陳行為屬於無故具為自己不法利益、損害他人利益等論述。

戴最後提到，檢察官是公益代表人，提出證據、理由認定陳律師犯罪，期許法院透過本案明確表述法律見解，以界定辯護人使用卷證的正當範圍，就算法院最後採取和檢方不同見解，但本案仍有助釐清辯護人對卷證管理、使用限制準繩，促進我國刑事訴訟法、律師法更健全。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

