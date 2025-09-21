快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

父酒駕罰單藏起來欠9.9萬元 執行署扣股票 兒急幫父繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市一名男子酒駕騎機車犯公共危險罪法院判處有期徒刑執行完畢，該名男子駕照被查扣，未料這名男子又因酒駕違規，被裁罰9.9萬元，將罰單藏起來，案件移送執行署屏東分署，發現該男有多筆股票，發文扣押他的股票集保帳戶，男子的兒子收到扣押公文，隨即將父親積欠罰單繳清。

屏東分署表示，該名男子在2016年5月某日下午明知駕照被吊扣，竟仍酒後駕駛機車，經警方查獲以其駕駛執照吊扣期間駕駛機車、5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，違反修正前「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第5款、第35條第3項規定予以舉發，男子違規數行為被裁罰9.9萬元。男子未繳納罰款經高雄區監理所屏東監理站移送強制執行受償2736元，屏東監理站檢具執行憑證再行移送屏東分署執行。

承辦書記官對男子名下存款扣押僅受償1569元，男子還積欠9萬多元公法債務，承辦書記官發現，該名男子有高達10多筆股票投資所得，雖然每筆金額不高，約介於200多元至2千多元，但他投資股票漲幅居多，發文扣押他的集保帳戶。

男子的兒子收到扣押公文後，馬上致電分署表示要幫父親繳清罰款，提到父親都把罰單或公文藏起來，不讓他們知道，要不是這次股票被扣押，他們也不知道父親有欠這些錢，分署扣到的股票是家人幫父親買的ETF型股票，給父親養老用的。兒子幫父親繳清交通違規罰鍰後，分署立即撤銷扣押。

屏東分署指出，9月為全國交通安全月，喝酒不開車，開車不喝酒，大家一起共同守護道路交通安全，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東分署書記官辦理執行案件，示意圖。圖／屏東分署提供
屏東分署書記官辦理執行案件，示意圖。圖／屏東分署提供

屏東 罰單 酒駕

延伸閱讀

男主播爆性騷！華視大動作發聲明調查 他喊冤：我對她是真心讚美

于朦朧「死亡時間軸」流出 傳吞下關鍵證據紅色USB遭虐殺

桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片全公布

震驚南韓演藝圈！尹志溫「酒駕失憶騎車」被捕 新劇戲份全刪重拍

相關新聞

傳電子卷證給金主 車手律師遭訴

陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，台中地檢署發現蔡被起訴後，陳姓律師竟將包括個資、...

人在看守所不滿女友分手 寫信稱「黃子佼怎麼紅的」 恐嚇罪判5月

29歲涂姓男子因案遭收押在苗栗看守所時，對於王姓前女友提分手心生不滿，竟寫信詢問「黃子佼怎麼紅的」；王女心生恐懼，認為凃...

起訴後洩偵查卷證算洩密？無前例可循 檢察官盼法院畫訂界限

台中地檢署偵辦陳姓律師洩密案，全案攸關案件起訴後，在不適用偵查不公開原則下，律師對卷證使用有無明確的界限，檢察官戴旻諺發...

父酒駕罰單藏起來欠9.9萬元 執行署扣股票 兒急幫父繳清

屏東市一名男子酒駕騎機車犯公共危險罪法院判處有期徒刑執行完畢，該名男子駕照被查扣，未料這名男子又因酒駕違規，被裁罰9.9...

又有清潔隊員收賄！ 違法清運商業廢棄物「拿近20萬」丟工作

桃園市政府環境管理處所屬焦姓清潔隊員、資源回收組劉姓隊員，涉嫌與未具合法廢棄物處理資格的宋姓商人勾結，自2020年9月起...

皮筋綁貓尾巴害壞死切除 飼主友遭訴

葉姓男子代保管友人飼養的米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死，須手術切除尾端。飼主心疼愛貓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。