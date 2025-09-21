父酒駕罰單藏起來欠9.9萬元 執行署扣股票 兒急幫父繳清

屏東市一名男子酒駕騎機車犯公共危險罪法院判處有期徒刑執行完畢，該名男子駕照被查扣，未料這名男子又因酒駕違規，被裁罰9.9萬元，將罰單藏起來，案件移送執行署屏東分署，發現該男有多筆股票，發文扣押他的股票集保帳戶，男子的兒子收到扣押公文，隨即將父親積欠罰單繳清。

屏東分署表示，該名男子在2016年5月某日下午明知駕照被吊扣，竟仍酒後駕駛機車，經警方查獲以其駕駛執照吊扣期間駕駛機車、5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，違反修正前「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第5款、第35條第3項規定予以舉發，男子違規數行為被裁罰9.9萬元。男子未繳納罰款經高雄區監理所屏東監理站移送強制執行受償2736元，屏東監理站檢具執行憑證再行移送屏東分署執行。

承辦書記官對男子名下存款扣押僅受償1569元，男子還積欠9萬多元公法債務，承辦書記官發現，該名男子有高達10多筆股票投資所得，雖然每筆金額不高，約介於200多元至2千多元，但他投資股票漲幅居多，發文扣押他的集保帳戶。

男子的兒子收到扣押公文後，馬上致電分署表示要幫父親繳清罰款，提到父親都把罰單或公文藏起來，不讓他們知道，要不是這次股票被扣押，他們也不知道父親有欠這些錢，分署扣到的股票是家人幫父親買的ETF型股票，給父親養老用的。兒子幫父親繳清交通違規罰鍰後，分署立即撤銷扣押。

屏東分署指出，9月為全國交通安全月，喝酒不開車，開車不喝酒，大家一起共同守護道路交通安全，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。