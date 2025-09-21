又有清潔隊員收賄 違法清運商業廢棄物丟工作
桃園市政府環境管理處所屬焦姓清潔隊員、資源回收組劉姓隊員，涉嫌與未具合法廢棄物處理資格的宋姓商人勾結，自2020年9月起至2022年間，違法清運一般事業廢棄物，多次收賄19萬餘元，案發後自首，桃園地檢署依貪汙治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌起訴3人。
起訴指出，49歲焦員自2017年起任職楊梅區清潔隊，2021年調至中壢區；46歲劉員自2019年起任夜班資源回收隊員，2人均屬依法具有職務權限的公務員；54歲宋男則是某洋行負責人，未領有廢棄物處理許可證，仍擅自向桃園市內商家收受一般事業廢棄物。
檢方查出，宋男為解決違法收運的廢棄物能送焚化廠處理，節省清除和處理廢棄物的支出，自109年9月至110年7月間多次透過劉員與焦員聯繫，要求協助清運違法收受商家的廢棄物，宋轉帳33次先後支付劉員15萬9600元，劉再按每次千元代價，分次交付焦3萬3000元。
焦員於2021年3月1日調至中壢區中隊，負責路2班第12區夜間清運路線，於2021年7月間，宋男一有清運廢棄物需求時，仍延續先前模式，由劉員通知焦前往收垃圾，2員共取得3萬2120元，其中焦獲1萬3200元分紅。
宋男於2021年12月27日、2022年1月14日，二度透過通訊軟體LINE聯繫劉，要求觀音、楊梅地區協助清運，劉於是指示不知情的鄭、陳姓清潔隊員分別於2022年1月14日下午2時駕垃圾車到觀音區新生路某超商旁空地、同月21日下午6時到楊梅區裕成路附近空地，收取偽裝成一般民眾的宋男所傾倒的廢棄物，事後宋的同居人先後匯入4360元及1400元至劉的帳戶。
案發後，焦員和宋男向廉政署自首，並在偵訊中與劉一併自白認罪，檢方考量3人犯後態度，若能於審理中持續配合，且繳回犯罪所得，建請法院依貪汙治罪條例規定減輕其刑；焦、劉2員依違背職務收受賄賂罪、宋男依對公務員交付賄賂罪及違反廢棄物清理法等罪起訴，聲請沒收犯罪所得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言