又有清潔隊員收賄 違法清運商業廢棄物丟工作

桃園市政府環境管理處所屬焦姓清潔隊員、資源回收組劉姓隊員，涉嫌與未具合法廢棄物處理資格的宋姓商人勾結，自2020年9月起至2022年間，違法清運一般事業廢棄物，多次收賄19萬餘元，案發後自首，桃園地檢署依貪汙治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌起訴3人。

起訴指出，49歲焦員自2017年起任職楊梅區清潔隊，2021年調至中壢區；46歲劉員自2019年起任夜班資源回收隊員，2人均屬依法具有職務權限的公務員；54歲宋男則是某洋行負責人，未領有廢棄物處理許可證，仍擅自向桃園市內商家收受一般事業廢棄物。

檢方查出，宋男為解決違法收運的廢棄物能送焚化廠處理，節省清除和處理廢棄物的支出，自109年9月至110年7月間多次透過劉員與焦員聯繫，要求協助清運違法收受商家的廢棄物，宋轉帳33次先後支付劉員15萬9600元，劉再按每次千元代價，分次交付焦3萬3000元。

焦員於2021年3月1日調至中壢區中隊，負責路2班第12區夜間清運路線，於2021年7月間，宋男一有清運廢棄物需求時，仍延續先前模式，由劉員通知焦前往收垃圾，2員共取得3萬2120元，其中焦獲1萬3200元分紅。

宋男於2021年12月27日、2022年1月14日，二度透過通訊軟體LINE聯繫劉，要求觀音、楊梅地區協助清運，劉於是指示不知情的鄭、陳姓清潔隊員分別於2022年1月14日下午2時駕垃圾車到觀音區新生路某超商旁空地、同月21日下午6時到楊梅區裕成路附近空地，收取偽裝成一般民眾的宋男所傾倒的廢棄物，事後宋的同居人先後匯入4360元及1400元至劉的帳戶。