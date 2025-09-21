快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聽新聞
0:00 / 0:00

皮筋綁貓尾巴害壞死切除 飼主友遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

葉姓男子代保管友人飼養的米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死，須手術切除尾端。飼主心疼愛貓遭虐待，向新北市政府動物保護防疫處投訴，警方接獲動保處轉報，依法受理，新北地檢署依動物保護法起訴葉。

新北市警方今年四月廿五日接獲動保處轉報，指胡姓女子舉證投訴，她與前男友去年交往期間，曾共同飼養、取名「漢堡」的貓咪遭虐。

胡女說，分手後由前男友接手收養，今年三月中接到前男友電話，表示因要搬家，先將「漢堡」交給葉姓友人（廿五歲）代為照顧，因不想太麻煩人家，希望她跑一趟，到葉家將「漢堡」帶回照料。

胡女三月底上門找葉，欲將「漢堡」接回，發現貓咪尾巴因長期遭橡皮筋綑綁，已嚴重壞死，急忙帶至動物醫院診治。醫師表示，「漢堡」因慢性損傷導致尾部壞死，為避免感染向上蔓延及出現系統性併發症，必須手術切除尾巴尾端壞死部分。

胡女多次以手機通訊軟體連繫，要求葉負責上萬元切除手術費用但遭拒，今年四月初以二人對話紀錄截圖為證，向新北市動保處投訴有人涉嫌虐貓。警方四月廿五日接獲動保處轉報此事，當天便完成相關筆錄製作並通知葉及案件關係人胡女前男友到案說明；因二人均未出面說明，警方依規定函送新北地檢署偵辦。

葉於檢方偵訊時，坦承有以橡皮筋將「漢堡」的尾巴綁起來，依據動物醫院診斷證明、「漢堡」尾部壞死及截肢照片等證據，檢察官認為葉涉犯動保法，依故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺罪嫌起訴。

寵物 虐貓 虐待動物

延伸閱讀

橡皮筋綁貓尾巴害壞死斷尾 新北男違反動保法遭訴

北市高架橋「貓掛在線上」 位置詭異...動保處、高公局即刻救援

陽光陰影都一樣...狗公園1萬張巡檢照千張相同 動保處：加強比對

調查局台南處調查官洩密遭訴 嚴重恐記兩大過撤職

相關新聞

皮筋綁貓尾巴害壞死切除 飼主友遭訴

葉姓男子代保管友人飼養的米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死，須手術切除尾端。飼主心疼愛貓...

傳電子卷證給金主 車手律師遭訴

陳姓律師受委任替詐騙集團蔡姓車手辯護，幕後卻由集團吳姓金主出錢付律師費，台中地檢署發現蔡被起訴後，陳姓律師竟將包括個資、...

卷證使用界線模糊 檢盼法院訂準繩

台中地檢署偵辦陳姓律師洩密案，攸關案件起訴後，在不適用偵查不公開原則下，律師對卷證使用有無明確的界限？檢察官戴旻諺發現，...

小黃司機載呼吸困難乘客緊急送醫闖紅燈 法官這原因撤單免罰

葉姓小黃司機前年9月26日晚間發現女乘客呼吸困難，緊急將她載往奇美醫院急診，但經永康區中華路與大橋三街口時闖紅燈，遭固定...

工作上常找碴惹殺機…新莊男猛砍同事多刀 檢依殺人未遂起訴

不滿工作上常找碴惹殺機，新北市林姓男子今年7月底涉持美工刀揮砍朱姓同事多刀，致朱當場新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴；另...

九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。