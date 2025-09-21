皮筋綁貓尾巴害壞死切除 飼主友遭訴

葉姓男子代保管友人飼養的米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死，須手術切除尾端。飼主心疼愛貓遭虐待，向新北市政府動物保護防疫處投訴，警方接獲動保處轉報，依法受理，新北地檢署依動物保護法起訴葉。

新北市警方今年四月廿五日接獲動保處轉報，指胡姓女子舉證投訴，她與前男友去年交往期間，曾共同飼養、取名「漢堡」的貓咪遭虐。

胡女說，分手後由前男友接手收養，今年三月中接到前男友電話，表示因要搬家，先將「漢堡」交給葉姓友人（廿五歲）代為照顧，因不想太麻煩人家，希望她跑一趟，到葉家將「漢堡」帶回照料。

胡女三月底上門找葉，欲將「漢堡」接回，發現貓咪尾巴因長期遭橡皮筋綑綁，已嚴重壞死，急忙帶至動物醫院診治。醫師表示，「漢堡」因慢性損傷導致尾部壞死，為避免感染向上蔓延及出現系統性併發症，必須手術切除尾巴尾端壞死部分。

胡女多次以手機通訊軟體連繫，要求葉負責上萬元切除手術費用但遭拒，今年四月初以二人對話紀錄截圖為證，向新北市動保處投訴有人涉嫌虐貓。警方四月廿五日接獲動保處轉報此事，當天便完成相關筆錄製作並通知葉及案件關係人胡女前男友到案說明；因二人均未出面說明，警方依規定函送新北地檢署偵辦。

葉於檢方偵訊時，坦承有以橡皮筋將「漢堡」的尾巴綁起來，依據動物醫院診斷證明、「漢堡」尾部壞死及截肢照片等證據，檢察官認為葉涉犯動保法，依故意傷害動物致動物肢體嚴重殘缺罪嫌起訴。