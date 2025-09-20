電動機車車架斷裂引發消費糾紛 車主開貨車上街頭抗議

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導

台灣電動機車龍頭Gogoro面臨銷售危機，去年起進行一連串的體質調整、開源節流措施已產生效益，今天晚間更在高雄港大港倉舉辦營運十周年盛大慶祝活動，希望能夠拉抬聲勢，不過四年多前一樁與高雄市車主之間的車禍求償官司纏訟至今，從地方法院到高分院均被判敗訴。該名車主今晚特地駕著掛滿抗議標語的小貨車在活動場地周邊繞行，「提醒」民眾Gogoro電動機車存在的安全風險，也吸引許多民眾側目。

這件事件起因於四年前高雄市一名李姓民眾騎乘新買的gogoro機車，行經住家附近時車頭握把突然劇烈顫動，隨後機車龍頭處「車架斷裂」，李男因重心不穩，與機車重摔倒地，送醫後身上多處擦挫傷，所幸無生命危險，李男父親質疑這部機車品質上有重大瑕疵，一狀告上法院，有如「小蝦米對抗大鯨魚」的這件官司，車主前後已花費數百萬元，還將機車送去日本公證單位檢驗，就只為了據理力爭，幫兒子討個公道，不過高等法院高雄分院最後認為廠商沒有過失，判決他敗訴。

李父表示，他自行找了國外第三方公正單位，花了日幣 400萬元，將出事機車關鍵零組件送到日本，鑑定結果出來，認定是車架製造過程中的瑕疵，不過橋頭地檢署根據台灣區汽車修理工業同業公會鑑定結果，認為事故機車遭受由轉向把手柱受嚴重外力撞擊而斷裂，屬合理範圍內，因此判決不起訴。

台灣電動機車龍頭Gogoro今晚在高雄港大港倉舉辦營運十周年盛大慶祝活動，場面盛大。圖／民眾提供
台灣電動機車龍頭Gogoro今晚在高雄港大港倉舉辦營運十周年盛大慶祝活動，場面盛大。圖／民眾提供
高雄市李姓民眾駕著掛滿抗議標語「提醒」民眾Gogoro電動機車存在的安全風險，引起許多民眾側目。圖／民眾提供
高雄市李姓民眾駕著掛滿抗議標語「提醒」民眾Gogoro電動機車存在的安全風險，引起許多民眾側目。圖／民眾提供

