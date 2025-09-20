小黃司機載呼吸困難乘客緊急送醫闖紅燈 法官這原因撤單免罰

葉姓小黃司機前年9月26日晚間發現女乘客呼吸困難，緊急將她載往奇美醫院急診，但經永康區中華路與大橋三街口時闖紅燈，遭固定式科技執法儀器採證後舉發而裁罰2700元，不服提起行政訴訟，法官認他出於不得已而闖紅燈違規行為，屬於阻卻違法正當事由，撤銷原處分。

葉說，他是在小東路的超商後面載到黃姓婦人，當時她上車時看起來還好，還可以自己走到車旁邊，進入車內，只有跟他說目的地。未料，開車2、3分鐘後，到小東跟中華路口時，她就呼吸很大聲，說喘不過氣，要他趕快送她到急診室。

他表示，當時問她要不要到最近的榮民醫院急診室，但她說她的病歷都在奇美醫院，只好開往奇美醫院；那時候有想過幫她叫救護車，但是看她當時喘不過氣、呼吸很大聲，她說心臟有問題，「我怕再等救護車會來不及，我看她就是快要昏倒」。

台南市交通局指出，經檢視採證照片，可見車輛行駛於該路口，於紅燈亮起時，仍超越停止線繼續直行，並占用行人穿越道，明顯危及行人穿越道上行人及欲通過路口其他用路人路權，葉確有闖紅燈違規行為。

交通局表示，該車並無配備有警示燈及警鳴器，以告知他車讓行並有優先通行權，恐因闖紅燈造成他車安全疑慮。且當時仍可由乘客撥打電話請求救護車協助就醫，尚難認違規當時確有危及自己或他人生命、身體重大緊急狀態存在而必須以該違規手段始能避難。

高雄高等行政法院地方庭指出，葉主張當時是因乘客上車後呼吸困難，所以將她緊急送往奇美醫院急診，並有黃婦診斷證明書為證。依該診斷證明書記載，診斷病名為「呼吸困難」，急診到院至離院時間，與葉所述相符。

法官認為，葉以駕駛計程車為業，非具有醫療專業知識之人，倘乘客上車時並無異狀，也無拒絕搭載理由。然乘客上車後，因突發呼吸困難，依一般智識經驗，應可預見倘未即時將其送醫救治，將對其生命、健康造成重大危害。

葉為挽救乘客生命及健康法益，應乘客請求，不得已選擇闖紅燈避難行為以迅速將乘客送醫救治，是為達到避免緊急危難必要手段，符合保護優越法益原則。

法官也表示，黃婦發病前已在駕駛車輛上，葉於對方發病時即得直接將其載往醫院，豈有苛責他應將爭車輛停在路邊，先撥打電話請求救護車協助，再等待救護車到場，而拖延救治病患生命之理？