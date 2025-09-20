桃園清潔隊員涉收賄為業者違法清運 檢起訴3人

快訊

中央社／ 桃園20日電

桃園市政府環境清潔稽查大隊焦姓、劉姓隊員涉收賄，替未領有廢棄物處理許可證的宋姓業者處理廢棄物，桃園地檢署依貪污罪起訴3人，考量3人坦承反省、繳回犯罪所得等，建請減刑。

根據起訴書，環境清潔稽查大隊中壢區中隊焦姓清潔隊員，和楊梅區中隊夜班資源回收組劉姓隊員，涉收賄替平鎮區宋姓東昌洋行負責人處理廢棄物。

桃檢調查東昌洋行未領有廢棄物處理許可證，卻擅自向商家收受一般事業廢棄物，由於無法送往焚化廠處理、想節省處理費用，透過劉姓隊員仲介焦姓隊員協助清運違法收運的一般事業廢棄物，宋姓負責人不定期交付賄款。

根據起訴書，劉姓、焦姓隊員自民國109年9月到110年2月28日，在楊梅違法清運宋姓負責人收受的廢棄物，並載運到欣榮焚化廠處理；劉姓隊員以這方式收受賄款共新台幣15萬9600元，並將其中3.3萬元給焦姓隊員。

根據起訴書，焦姓隊員110年3月1日調任到中壢區中隊後，依循在楊梅的違法清運模式，違法清運宋姓負責人收受的廢棄物到欣榮焚化廠焚燒處理；劉姓隊員收賄3萬2120元，其中1萬3200元給予焦姓隊員。

根據起訴書，劉姓隊員也曾指示不知情的2名觀音區及楊梅區清潔隊員違法清運廢棄物，劉姓隊員收賄5760元；案經焦姓隊員、宋姓負責人自首及法務部廉政署移送偵辦。

台灣桃園地方檢察署日前依貪污治罪條例起訴焦姓隊員、宋姓負責人與劉姓隊員，考量3人於廉詢時與偵訊中自白，主動繳回全部犯罪所得，建請依法減輕其刑。

收賄 廢棄物 桃園地檢署

