桃機白牌車拒檢又一樁 這名司機下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園國際機場白牌車違規攬客亂象頻傳，因故遭吊銷駕照的李姓男子去年3月某日凌晨，又在桃機第一航廈外違規招攬乘客，遭航警查緝時竟以逆向行駛、行等危險方式逃逸，桃園地院依妨害公眾往來安全罪將他判處刑4月，得易科罰金12萬元。

起訴指出，53歲李姓男子長年擔任白牌車司機，有多次在桃園國際機場違規攬客紀錄，2024年3月13日凌晨1時51分許，再次於桃園機場第一航廈外招攬乘客，航警上前取締時，為了躲避盤查，沿著航站南路及塔台路等周邊道路，以逆向行駛、蛇行、未禮讓行人、變換車道未打方向燈及高速逆向行駛等多種危險方式駕車，迫使其他車輛閃避，嚴重影響道路交通安全。

檢方偵查發現，李男漠視法紀，駕駛執照已於2014年1月27日被吊銷，還印製名片持續非法載客長達10年，對航警通知到案說明置之不理。儘管李辯稱因經濟壓力需撫養小孩才迫使他逃離，但查證戶政資料顯示，他未婚且無子女，認為他為博取同情而虛構說詞，犯後態度惡劣，具體求刑5個月以上。

法院審理後認為，被告李男明知道自己這種危險駕駛行為會影響道路上人車安全，也會破壞社會秩序，甚至可能讓其他用路人感到害怕，或因此受傷、財物受損，對社會治安造成不小的影響，但他完全不在意。

為逃避警方取締，李男仍以逆向行駛、倒車、蛇行、不打方向燈變換車道、不禮讓行人等方式在路上高速駕駛，這些行為對公共安全造成極大危害，實在不應該。

法院考量，李男坦承犯案有悔意，加上生活背景、年紀、教育程度，以及他自稱有小孩需要扶養等情況，綜合評估判處適當之刑，對於檢方求刑5月以上，法院認為尚嫌過重，未予採納。

李姓男子無照卻長年駕駛白牌車違法攬客，2024年3月13日凌晨在第一航廈外遭航警查緝時，竟以逆向行駛、蛇行等危險方式逃逸，桃園地院依妨害公眾往來安全罪將他判處刑4月，得易科罰金12萬元。記者陳嘉寧／攝影
李姓男子無照卻長年駕駛白牌車違法攬客，2024年3月13日凌晨在第一航廈外遭航警查緝時，竟以逆向行駛、蛇行等危險方式逃逸，桃園地院依妨害公眾往來安全罪將他判處刑4月，得易科罰金12萬元。記者陳嘉寧／攝影

