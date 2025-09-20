吳欣盈提告返還幹細胞案 超基因謝北院釐清事實

前民眾黨籍立委吳欣盈提告請求超基因公司返還幹細胞及用於提取幹細胞的臍帶血等原物，北院判僅須返還幹細胞，超基因認為獲勝訴判決，感謝法院專業審慎釐清事實與法律真相並表達敬意。

吳欣盈產子後，委託超基因儲存幹細胞，但雙方就合約發生爭執，吳欣盈要求返還「4寶（臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶）」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年向台灣台北地方法院提告終止委任契約訴訟。

超基因表示，始終願返還幹細胞，但無法返還臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶原物；北院18日判決，超基因公司僅須返還幹細胞，其餘之訴駁回，可上訴。

超基因發布聲明稿表示，本案審理期間，雖承受外界部分誤解與壓力，始終堅持依法處理並恪守契約精神，努力維護儲存家庭權益與資料安全。

超基因說，本案爭點包括臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶等生物材料是否應「原物返還」，也暴露吳欣盈對再生醫療專業程序理解不足。

超基因表示，依契約委託保存標的是「分離後的幹細胞」，而非臍帶血或胎盤等原始組織本體。幹細胞分離與製備過程中，原始組織會被消耗，並依法令規定作為醫療廢棄物妥善處理，無返還可能，公司依法依約完成所有程序。

超基因說，出於善意，本案審理時曾主動提供提領幹細胞申請單，並願協助返還，但原告仍未依約完成申請程序。

超基因表示，再生醫療所能長期保存並具醫療應用價值者，是經專業分離與製備後的「幹細胞」，而非原始臍帶血、胎盤或羊膜等組織本體，唯有建立正確知識與觀念，才能避免誤解，並將再生醫療專業成果，真正運用於守護健康、造福家庭。