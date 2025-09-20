快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

吳欣盈提告返還幹細胞案 超基因謝北院釐清事實

中央社／ 台北20日電

前民眾黨籍立委吳欣盈提告請求超基因公司返還幹細胞及用於提取幹細胞的臍帶血等原物，北院判僅須返還幹細胞，超基因認為獲勝訴判決，感謝法院專業審慎釐清事實與法律真相並表達敬意。

吳欣盈產子後，委託超基因儲存幹細胞，但雙方就合約發生爭執，吳欣盈要求返還「4寶（臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶）」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年向台灣台北地方法院提告終止委任契約訴訟。

超基因表示，始終願返還幹細胞，但無法返還臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶原物；北院18日判決，超基因公司僅須返還幹細胞，其餘之訴駁回，可上訴。

超基因發布聲明稿表示，本案審理期間，雖承受外界部分誤解與壓力，始終堅持依法處理並恪守契約精神，努力維護儲存家庭權益與資料安全。

超基因說，本案爭點包括臍帶血、胎盤、羊膜與臍帶等生物材料是否應「原物返還」，也暴露吳欣盈對再生醫療專業程序理解不足。

超基因表示，依契約委託保存標的是「分離後的幹細胞」，而非臍帶血或胎盤等原始組織本體。幹細胞分離與製備過程中，原始組織會被消耗，並依法令規定作為醫療廢棄物妥善處理，無返還可能，公司依法依約完成所有程序。

超基因說，出於善意，本案審理時曾主動提供提領幹細胞申請單，並願協助返還，但原告仍未依約完成申請程序。

超基因表示，再生醫療所能長期保存並具醫療應用價值者，是經專業分離與製備後的「幹細胞」，而非原始臍帶血、胎盤或羊膜等組織本體，唯有建立正確知識與觀念，才能避免誤解，並將再生醫療專業成果，真正運用於守護健康、造福家庭。

基因 幹細胞 吳欣盈

延伸閱讀

提告超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」只拿回幹細胞 法院理由曝光

討「四寶」只拿回幹細胞 吳欣盈發聲明：臍帶是愛不是廢棄物

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

彭文正提確認蔡英文學位訴訟案外案 向北院院長求償200萬又敗訴

相關新聞

桃機白牌車拒檢又一樁 這名司機下場曝光

桃園國際機場白牌車違規攬客亂象頻傳，因故遭吊銷駕照的李姓男子去年3月某日凌晨，又在桃機第一航廈外違規招攬乘客，遭航警查緝...

工作上常找碴惹殺機…新莊男猛砍同事多刀 檢依殺人未遂起訴

不滿工作上常找碴惹殺機，新北市林姓男子今年7月底涉持美工刀揮砍朱姓同事多刀，致朱當場新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴；另...

九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，...

法官核發搜索票未迴避…繼續審理同案 南投地院判決重大瑕疵被撤銷

南投地方法院一審審理吳姓男子持有27公克海洛因毒品案，受命法官顏紫安曾在吳男偵查中審核准予檢方聲請的搜索票，卻未依法迴避...

桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後...

半百男基隆市府安置要兒子養 法官判免扶養：從小不聞不問

基隆一名年過半百男子，現由基隆市社會處安置於某機構，無謀生能力且沒有財產及收入可以維持生活，請求已成年的兒子負扶養義務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。