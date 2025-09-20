高雄男因擋視線起口角 恐嚇影城將有「鮮血場」被逮

快訊

中央社／ 高雄20日電

有民眾在某部電影臉書留言高雄威秀20、21、23日可能會有「鮮血場」，警方獲報逮捕涉案張姓男子，初步了解是張男觀影時與其他人因擋到視線發生口角，憤而上網留言，全案依恐嚇罪送辦。

有民眾日前在某部電影動畫臉書粉專下留言「高雄威秀9月20、21、23日這3天場次最好小心了，可能會有鮮血場在內」，雖然留言已被刪除，但已有粉絲截圖報案。

轄區高雄市政府警察局苓雅分局昨天中午獲報，三多四路威秀影城遭網友留言恐嚇，警方立即與影城人員保持密切聯繫。

警方成立專案小組偵辦，經現場查訪調閱監視器釐清，初步了解是27歲張男與其他客人因擋到觀賞視線產生口角，昨天晚間7時30分將張男查緝到案。全案訊後依違反刑法第151條恐嚇公眾罪，函送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局今天上午說明，警方派遣專案小組前往影城場檢、巡邏及定點守望等安全維護作為，基於保護民眾安全為首要考量。

