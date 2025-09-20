快訊

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

台積電2奈米洩密案 法院裁定被告律師僅得目視閱卷

中央社／ 台北20日電

智慧法院審理台積電2奈米洩密案，台積電聲請限制閱卷。合議庭考量卷證具秘密性及經濟價值等，裁定3名被告及其辯護人僅得目視檢閱，不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存。

根據智慧財產及商業法院裁定書，台積電公司主張，為兼顧營業秘密保護及訴訟防禦權保障，聲請限制3名被告陳力銘、吳秉駿、戈一平及其辯護人僅得使用法院空間檢閱卷證，不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存。

裁定表示，依據智慧財產審理法第55條第2項規定，卷宗及證物之內容涉及營業秘密者，法院得依當事人、利害關係人之聲請或依職權限制卷宗及證物之檢閱、抄錄、攝影或其他方式之重製。

智慧法院指出，本案卷證涉及台積電內部秘密資訊，若遭競爭同業取得，即可快速複製台積電成功經驗，大幅節省同業嘗試錯誤所耗費的時間、人力、費用等成本，足以削減台積電競爭優勢；此外，本案卷證按台積電業務需要分類、分級，管制有權限接觸秘密資訊的人，並要求員工簽署保密契約，已採取合理保密措施。

智慧法院表示，若任由3名被告與其辯護人得以抄錄、攝影或其他重製方式留存卷證，恐增加台積電秘密資訊外洩風險，有限制的必要，認為3名被告與其辯護人在法院提供的空間，事前以目視方式檢閱，未限制檢閱時間長短、次數，但不得以抄錄、攝影或其他重製方式留存，已保障其訴訟防禦權，也未逾越比例原則，裁定准許台積電聲請。本件可抗告。

本案起於台灣高等檢察署智慧財產檢察分署指控，陳力銘曾任台灣積體電路製造股份有限公司12廠良率部門工程師，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創股份有限公司行銷部門。

民國112年下半年至今年上半年間，陳力銘為替東京威力公司爭取成為台積電先進製程更多站點設備供應商，多次要求當時在職的台積電工程師吳秉駿、戈一平提供關鍵技術與營業秘密，拍攝重製後以利東京威力公司檢討改善蝕刻機台表現，以爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台資格。

檢方依營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、竊取營業秘密罪、國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪起訴3人，並求處陳力銘應執行有期徒刑14年、吳秉駿應執行9年徒刑、戈一平7年徒刑。

財產 台積電

延伸閱讀

2008年金融海嘯席捲台灣 不景氣就連台積電、聯電也放無薪假

權重高…優勢、風險並存

權王苦…占了跌點64%

熱錢急撤 台幣貶逾1角…匯出9億至10億美元

相關新聞

九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，...

桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後...

半百男基隆市府安置要兒子養 法官判免扶養：從小不聞不問

基隆一名年過半百男子，現由基隆市社會處安置於某機構，無謀生能力且沒有財產及收入可以維持生活，請求已成年的兒子負扶養義務，...

涉獵殺43隻海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工涉嫌非法獵殺43隻保育類野生海豚，經加拿大聯邦漁業及...

台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚包括前董座陳啓昱的兒子陳敬凱在內3名鴻暉國際公司前員工作證，面對法官詢問台綠董事長陳啓昱...

超思案檢方認定無不法簽結 陳瑞敏：尊重司法

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。