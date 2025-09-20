九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，陳以電子腳環待機時間短，起床陷入充電、報到窘境，聲請解除報到。中院以他屢觸發腳環警報、一度離線，陳更當庭表示「不會遵期報到」等，駁回其聲請，可抗告。

台中地檢偵辦九州博弈案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

中檢去年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人，至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷至6月17日因羈押期屆滿也獲釋，全案移審至今超過1年準備程序尚未終結，又歷經承審法官異動。

陳政谷的辯護人、律師李斌聲請指出，陳經釋放後限制住居在南屯區住處，並限制出境、出海及接受電子腳鐶科技設備監控8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，應於每周二、四，六上午8點至10點間，至南屯派出所報到各1次。

李斌說，陳政谷在台中地院一審羈押期間至今年6月17日屆滿，不得再行延押，但本案尚未判決、還沒進入審理程序的「不利益」，不應由陳來承受，且台中地院6月17日至今「無任何審理計畫」，卻要求陳戴電子腳環、定期報到，不符比例原則，陳過去也都遵守強制處分。

李指出，電子腳環充電後待機時間甚短，陳起床後竟接到應再充電提示，又每周要到派出所報到3次，另陳陷入先充電或先到派出所報到窘境，因此聲請解除定期報到，或變更報到頻率。

台中地院指出，陳男涉案案情龐雜，陳犯罪嫌疑重大，同案被告人數眾多，持續調查程序中，並無不必要遲延，原裁定命其戴電子腳環並未違反比例、必要性原則，且考量陳政谷受電子監控期間，「屢有觸發警訊息，甚至電子腳環呈現離線，且無法聯絡上陳」等情事。