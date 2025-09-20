快訊

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

聽新聞
0:00 / 0:00

九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，陳以電子腳環待機時間短，起床陷入充電、報到窘境，聲請解除報到。中院以他屢觸發腳環警報、一度離線，陳更當庭表示「不會遵期報到」等，駁回其聲請，可抗告。

台中地檢偵辦九州博弈案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

中檢去年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人，至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷至6月17日因羈押期屆滿也獲釋，全案移審至今超過1年準備程序尚未終結，又歷經承審法官異動。

陳政谷的辯護人、律師李斌聲請指出，陳經釋放後限制住居在南屯區住處，並限制出境、出海及接受電子腳鐶科技設備監控8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，應於每周二、四，六上午8點至10點間，至南屯派出所報到各1次。

李斌說，陳政谷在台中地院一審羈押期間至今年6月17日屆滿，不得再行延押，但本案尚未判決、還沒進入審理程序的「不利益」，不應由陳來承受，且台中地院6月17日至今「無任何審理計畫」，卻要求陳戴電子腳環、定期報到，不符比例原則，陳過去也都遵守強制處分。

李指出，電子腳環充電後待機時間甚短，陳起床後竟接到應再充電提示，又每周要到派出所報到3次，另陳陷入先充電或先到派出所報到窘境，因此聲請解除定期報到，或變更報到頻率。

台中地院指出，陳男涉案案情龐雜，陳犯罪嫌疑重大，同案被告人數眾多，持續調查程序中，並無不必要遲延，原裁定命其戴電子腳環並未違反比例、必要性原則，且考量陳政谷受電子監控期間，「屢有觸發警訊息，甚至電子腳環呈現離線，且無法聯絡上陳」等情事。

中院還說，8月12日訊問時，就告知陳政谷有接獲南屯派出所通報，表示他未依裁定內容報到，陳卻當庭表示「我還是不會遵守定期報到的處分」可見有事實足認陳有逃避審判及後續刑事執行之可能，認為聲請無理由，裁定駁回。

陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照

監控 陳政谷 林明佐

延伸閱讀

台中警友副站長七期豪宅虐殺助理 拍片誤導辦案…再羈押2月

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

前市警局長李文章「6年條款大輪調」引議 新局長吳敬田：暫緩

法院要載柯文哲的囚車出發！ 下午1時30分押返再配電子腳環

相關新聞

九州總裁陳政谷聲請解除報到 法院駁回：電子腳環一度離線、屢觸警報

台中地檢署起訴九州博弈集團總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳6月17日經台中地院釋放，戴電子腳鐐監控、每周3次向派出所報到，...

桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後...

半百男基隆市府安置要兒子養 法官判免扶養：從小不聞不問

基隆一名年過半百男子，現由基隆市社會處安置於某機構，無謀生能力且沒有財產及收入可以維持生活，請求已成年的兒子負扶養義務，...

涉獵殺43隻海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工涉嫌非法獵殺43隻保育類野生海豚，經加拿大聯邦漁業及...

台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚包括前董座陳啓昱的兒子陳敬凱在內3名鴻暉國際公司前員工作證，面對法官詢問台綠董事長陳啓昱...

超思案檢方認定無不法簽結 陳瑞敏：尊重司法

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。