半百男基隆市府安置要兒子養 法官判免扶養：從小不聞不問
基隆一名年過半百男子，現由基隆市社會處安置於某機構，無謀生能力且沒有財產及收入可以維持生活，請求已成年的兒子負扶養義務，但兒子指父親從小對他不聞不問，未負擔扶養費用，自幼即失去父愛，將他丟給祖母養大。法官判決兒子免除對這名父親的扶養義務。
基隆地院判決書指出，這名男子現由社會處安置於某機構內，要求一名兒子給付相關安置費用，但該兒子認為父親從小對他未盡扶養義務，且情節重大，由他負擔扶養義務顯失公平，因此依民法第1118條之1規定，請求減輕或免除扶養義務。
判決指出，該男的兒子為聲請人，聲請主張年幼迄成年時，相對人父親無正當理由未盡扶養義務且情節重大。但其父親辯稱有扶養兒子，父子說法不同。
法官傳喚聲請人的祖母到庭作證釐清，她證稱，相對人擔任貨車司機，聲請人一出生因為父母要工作，所以交給她照顧，費用都是她付的，她後來一直找不到人，到了小孩15歲時，因聲請人要上學等因素，她才聲請其父停止親權。
法官詢問她，相對人從來沒有來看過小孩或支付孩子的費用嗎？她表示沒有付過錢，也不看聲請人。
法官審理指出，審酌相對人自聲請人年幼時迄成年之日止，無視稚齡子女受扶養需求，對聲請人未提供完整照顧或關愛，且相對人未負擔聲請人未成年時期所需扶養費用，對聲請人不予聞問，致聲請人自幼即失去父愛，長期以來無正當理由未盡扶養義務，將扶養聲請人重擔獨留聲請人的祖母承擔，判決聲請人免除其對相對人的扶養義務。
民法規定，受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務，一對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為；二對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。
法官指出，受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。
