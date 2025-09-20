聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後方持利剪狂刺她的腹部，經抵擋幸僅手部受創逃出，劉不認罪辯稱酒後斷片無意識，桃園地檢署偵結，將羈押於看守所的劉男起訴。

起訴指出，32歲劉男與被害印尼籍女子阿娜（簡稱）素不相識，雙方也無糾紛。因劉男認為住處需打掃一番，透過他人介紹僱用阿娜，今年7月14日上午7時阿娜依約到劉男位於龜山區的公寓四樓住所進行清潔打掃作業。

未料，劉男竟趁阿娜依他的指示去掃廁所之際，從後方以左手抵住她的胸口限制行動，隨即取出預先準備的剪刀高舉過頭，朝女子胸腹部猛刺；阿娜驚覺有生命危險試圖抵擋，但劉男仍未停止攻擊，再次高舉剪刀刺向阿娜的腹部。

阿娜見狀，立刻以左手阻擋，導致左手中指撕裂傷，受傷後阿娜仍趁隙逃離現場。龜山警方接獲報案後迅速趕抵，循線於同棟樓頂逮到劉男，並於屋內現場扣得凶器剪刀一把。阿娜隨後被送醫急救，所幸傷勢經處理後未致死亡。

檢警調查時，劉男矢口否認行凶，辯稱「我只要有喝酒，隔天就記不得任何事；我沒有抱住被害人，也不記得拿剪刀刺她」，但檢方認為劉男所言卸責之詞，且被害女子供詞前後一致，並有現場照片、傷勢照及醫院診斷證明佐證，證明她確實於當天遭受攻擊。

檢方認定，劉男持剪刀連續刺擊被害女上半身，顯示下手部位與力道均極具殺意，若非女子奮力抵擋，恐釀人命。請法院審酌，被害女子孤身在台工作，卻遭如此惡性攻擊，不僅生命安全受到嚴重威脅，更破壞外籍人士對台灣法治的信任。劉男犯後毫無悔意，否認犯行，態度惡劣，建請從重量刑，以示警惕。

有殺人未遂前科、目前假釋中的劉姓男子，今年7月14日上午7時僱用印尼籍阿娜到他家打掃，卻趁打掃廁所之際，由後持剪刀數度刺向阿娜腹部，經抵擋僅手部受創逃出，桃園地檢署依殺人未遂罪將劉起訴。圖為行凶的剪刀凶器，記者陳恩惠／翻攝
有殺人未遂前科、目前假釋中的劉姓男子，今年7月14日上午7時僱用印尼籍阿娜到他家打掃，卻趁打掃廁所之際，由後持剪刀數度刺向阿娜腹部，經抵擋僅手部受創逃出，桃園地檢署依殺人未遂罪將劉起訴。圖為行凶的剪刀凶器，記者陳恩惠／翻攝

印尼 桃園地檢署

延伸閱讀

中職／生涯起點兼首安即滿貫舞台 林哲瑄桃園再留800場里程碑

2026全民運在桃園 藍綠齊追桃市府籌備進度

桃園新屋汽車高速衝撞分隔島翻覆 下秒成火球

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

相關新聞

涉獵殺43隻海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工涉嫌非法獵殺43隻保育類野生海豚，經加拿大聯邦漁業及...

桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後...

台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚包括前董座陳啓昱的兒子陳敬凱在內3名鴻暉國際公司前員工作證，面對法官詢問台綠董事長陳啓昱...

超思案檢方認定無不法簽結 陳瑞敏：尊重司法

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

殘忍獵殺、支解43尾海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長遭起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工非法獵殺保育類野生動物海豚，經加拿大漁業及海洋部發現...

台中警友副站長七期豪宅虐殺助理 拍片誤導辦案…再羈押2月

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，和劉姓、石姓同夥及林姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。