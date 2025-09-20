桃園龜山驚傳外籍鐘點工打掃時遭利剪攻擊 行凶雇主辯：酒後斷片

8年前曾因缺錢持刀行搶賣春女並割頸，之後獲假釋出獄的劉姓男子，今年7月某日上午在桃園龜山住處，趁印尼籍鐘點工打掃時，自後方持利剪狂刺她的腹部，經抵擋幸僅手部受創逃出，劉不認罪辯稱酒後斷片無意識，桃園地檢署偵結，將羈押於看守所的劉男起訴。

起訴指出，32歲劉男與被害印尼籍女子阿娜（簡稱）素不相識，雙方也無糾紛。因劉男認為住處需打掃一番，透過他人介紹僱用阿娜，今年7月14日上午7時阿娜依約到劉男位於龜山區的公寓四樓住所進行清潔打掃作業。

未料，劉男竟趁阿娜依他的指示去掃廁所之際，從後方以左手抵住她的胸口限制行動，隨即取出預先準備的剪刀高舉過頭，朝女子胸腹部猛刺；阿娜驚覺有生命危險試圖抵擋，但劉男仍未停止攻擊，再次高舉剪刀刺向阿娜的腹部。

阿娜見狀，立刻以左手阻擋，導致左手中指撕裂傷，受傷後阿娜仍趁隙逃離現場。龜山警方接獲報案後迅速趕抵，循線於同棟樓頂逮到劉男，並於屋內現場扣得凶器剪刀一把。阿娜隨後被送醫急救，所幸傷勢經處理後未致死亡。

檢警調查時，劉男矢口否認行凶，辯稱「我只要有喝酒，隔天就記不得任何事；我沒有抱住被害人，也不記得拿剪刀刺她」，但檢方認為劉男所言卸責之詞，且被害女子供詞前後一致，並有現場照片、傷勢照及醫院診斷證明佐證，證明她確實於當天遭受攻擊。