涉獵殺43隻海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長起訴
琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工涉嫌非法獵殺43隻保育類野生海豚，經加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）發現通報我國。屏東地檢署查緝偵辦後，昨依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌起訴船長，6名漁工則獲緩起訴處分。
檢方調查，漁勝發號去年5月29日從屏東縣鹽埔漁港出港，至8月21日作業航程期間，田姓船長涉嫌指揮10名印尼籍船員持漁槍在北太平洋海域捕獵43隻海豚，再以長柄電魚鉤將海豚勾至甲板，通電將海豚電擊麻痺後，由漁工支解成掌心大小的碎塊，存放船艙冰箱，作為鯊魚延繩釣餌料。
當時DFO在空中監控，錄到漁勝發號非法獵捕、宰殺海豚的相關影像，通報我國農業部漁業署，屏東地檢署指揮海巡等單位調查偵辦，今年7月趁漁船返台停泊期間，拘提田姓船長及涉案的6名船員；另4名已離船的涉案船員則發布通緝。
檢方偵查終結，認為田姓船長涉犯非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，違反野生動物保育法，提起公訴；6名印尼籍船員則獲緩起訴處分1年，並須個別向公庫支付6萬元。
